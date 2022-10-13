Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову

Серед іншого, бійці 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини, отримають польову лазню

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували подарунки для ЗСУ. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.

14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту.

«Свято 14 жовтня – для нас одне з найважливіших. Я завжди буду пам’ятати, що в 2014 році своїм Указом як президент, як Верховний Головнокомандувач визначив, що День захисника буде святкуватися 14 жовтня. Потрійне свято: День захисника України, свято Українського козацтва і свято Покрови», – зазначає Порошенко.

«Ви бачите британські вантажівки DAF. Вони виглядають як нові зусиллями нашої сервісної команди. Вони перевзуті в нові шини, мають нові тенти, нові кузови. Проведене повне технічне обслуговування, замінені акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу», – зазначає п’ятий президент.

Також на фронт відправляються сотні буржуйок які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Разом з ними йдуть дизель-генератори із заниженою шумністю 7,5 кіловат, які також будуть забезпечувати функціонування всього електричного обладнання.

«Далі – каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей. Це – дрони, які йдуть у різні підрозділи. Це – комплекти зимової форми, фліски, і теплі штани, і термобілизна, і майки, і гумові чоботи – все йде на фронт», – говорить Порошенко.

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Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню. «Тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті. Це розроблене нашими інженерами, проектантами і виготовлене нашими партнерами», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.