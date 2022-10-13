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НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними
фото ілюстративне

Пристрої для глушіння безпілотників допоможуть захистити українців і критичну інфраструктуру

Україна отримає від НАТО сотні пристроїв для глушіння безпілотників. Вони мають зробити неефективними дрони російського та іранського виробництва. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

Столтенберг уточнив, що пристрої для генерування перешкод безпілотникам не лише зроблять дрони російського та іранського виробництва неефективними, а також захистять українських людей і критичну інфраструктуру.

Посадовець, що Україна також отримує від НАТО паливо, зимовий одяг та медикаменти.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений саміт країн-членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні. 

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Теги: Україна окупанти НАТО росія війна

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