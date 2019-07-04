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    Суспільство

    До Ради проходять п’ять партій - опитування

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    Згідно з результатами опитування, 62% респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах - До Ради проходять п’ять партій - опитування
    Згідно з результатами опитування, 62% респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах

    Прохідний бар'єр долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина»

    Прохідний бар'єр у 5% на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня, можуть подолати п'ять політичних сил. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 29 червня до 3 липня 2019 року.

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    Згідно з результатами опитування, 62% респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах, ще 23% зазначили, що швидше готові брати участь, 12% - не голосуватимуть, 3% - не визначились.

    Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями.

    Долають також прохідний бар'єр партії «Опозиційна платформа - За життя» (13,4%), «Європейська солідарність» (8,3%), «Голос» (7,2%) і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (7,2%).

    Решта партій, згідно з результатами дослідження, прохідний бар'єр не долають. Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,8% тих, що визначилися з вибором, «Опозиційний блок» - 3,1%, партію «Українська стратегія Гройсмана» - 2,8%, «Громадянську позицію» і Радикальну партію - по 2,4%, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,3%.

    Під час соцопитування методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2 тис 500 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не перевищує 2,0%.

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