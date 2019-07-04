Партія «Союз лівих сил» хотіла за 41 грн взяти участь у парламентських виборах



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Суди остаточно закрили шлях партії Василя Волги на вибори

Партія «Союз лівих сил» не зуміла скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку цієї партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення судів.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації списочників «Союзу лівих сил» через відсутність усіх документів. Зокрема, голова партії Василь Волга вніс 41,73 грн грошової застави замість необхідних 4,17 млн грн. Ця сума була визначена ЦВК для реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії на позачергових виборах до Верховної Ради, відповідно до статті 56 закону про вибори народних депутатів.

Керівник «Союзу лівих сил» Василь Волга оскаржив постанову ЦВК у Шостому апеляційному адміністративному суді. Він наполягав на тому, що Комісія не мала права на цій підставі відмовляти в реєстрації кандидатів партії. На його думку, норми закону, що встановлюють необхідність внесення грошової застави кандидатом, є неконституційними, суперечать ст.ст. 8, 24, ч. 2 ст. 36, ст. 69, ч. 2 ст. 76 Конституції України та не відповідають практиці ЄСПЛ щодо недопустимості нехтування фінансовим станом при реалізації прав людини і громадянина.

Однак суд дійшов висновків, що ненадання політичною партією документу про сплату грошової застави, у розмірі, визначеному законодавством, є правовою підставою для відмови ЦВК в реєстрації відповідних кандидатів.

Також суд звернув увагу на те, що у квитанції від 19 червня, поданій позивачем, містяться відомості про значно меншу суму, а саме 41,73 грн.

Крім того, закон передбачає обов`язок саме партії внести грошову заставу. Натомість платником до ЦВК квитанції вказано Василя Волгу як фізичну особу, що також вказує на невиконання вимог закону про вибори народних депутатів і не може вважатись помилкою або неточністю, яку можна виправити.

Окремо Шостий апеляційний адмінсуд процитував рішення Конституційного суду від 30 січня 2002 року у справі про виборчу заставу, де було зазначено, що грошову заставу не можна розглядати як обмеження пасивного виборчого права громадян за ознакою майнового стану. Водночас встановлення грошової застави не порушує конституційного принципу рівності громадян перед законом та рівності їх конституційних прав і свобод, а також принципу рівності політичних партій перед законом.

Після програшу у суді першої інстанції партія «Союз лівих сил» подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Проте той залишив її без розгляду, оскільки були пропущені терміни на звернення до суду.

Ухвала Верховного суду набрала законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Як відомо, Василь Волга був народним депутатом V скликання. У 2011 році під час керування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України йому підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією. У 2012 році Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації, визнавши винним у спробі отримати $500 тис. хабара.

У 2016 році Волга вийшов на волю після застосування до нього «закону Савченко».

Як повідомляв «Главком», Комуністична партія України програла всі суди з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 22 червня №1170 про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку КПУ на позачергових парламентських виборах 21 липня.