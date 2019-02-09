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    Суспільство

    Донька Сущенка подарувала митрополиту Епіфанію картину батька

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    Картина Романа Сущенка із зображенням Софії Київської - Донька Сущенка подарувала митрополиту Епіфанію картину батька
    Картина Романа Сущенка із зображенням Софії Київської
    Фото: Укрінформ

    Предстоятель Православної церкви України долучився до вітань на адресу Сущенка з нагоди 50-ліття

    Дочка українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка передала Митрополиту Київському і всієї України, предстоятелю Православної церкви України Епіфанію одну із останніх картин батька.

    Про це Епіфаній написав у Twitter.

    «Сьогодні мав честь отримати прекрасний подарунок, картину із зображенням Софії Київської, передану від в’язня сумління Романа Сущенка, а також з чудовим колективом Укрінформу долучитися до вітань на його адресу з нагоди 50-ліття», - написав митрополит.

    Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначали день народження. Активістові Балуху виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.

    Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін відвідав підзахисного в колонії у 50-й день його народження.

    Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.

    У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.

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    Українська православна церква політв’язні мистецтво Роман Сущенко журналіст Епіфаній
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