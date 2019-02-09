Донька Сущенка подарувала митрополиту Епіфанію картину батька
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Предстоятель Православної церкви України долучився до вітань на адресу Сущенка з нагоди 50-ліття
Дочка українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка передала Митрополиту Київському і всієї України, предстоятелю Православної церкви України Епіфанію одну із останніх картин батька.
Про це Епіфаній написав у Twitter.
«Сьогодні мав честь отримати прекрасний подарунок, картину із зображенням Софії Київської, передану від в’язня сумління Романа Сущенка, а також з чудовим колективом Укрінформу долучитися до вітань на його адресу з нагоди 50-ліття», - написав митрополит.
Сьогодні мав честь отримати прекрасний подарунок, картину із зображенням Софії Київської, передану від в’язня сумління Романа Сущенка, а також з чудовим— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 8 февраля 2019 г.
колективом Укрінформу долучитися до вітань на його адресу з нагоди 50-ліття. pic.twitter.com/KKDVjhrxmB
Нагадаємо, українські політв’язні Володимир Балух і Роман Сущенко, яких незаконно утримують в Росії, 8 лютого відзначали день народження. Активістові Балуху виповнюється 48 років, журналістові Сущенку – 50.
Громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін відвідав підзахисного в колонії у 50-й день його народження.
Раніше повідомлялося, що у Парижі відбудеться виставка творчих робіт Сущенка. Відкриття виставки «Мистецтво за ґратами» заплановане на 15 лютого.
У січні Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою.