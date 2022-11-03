Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку
Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав черговий гуманітарний вантаж мешканцям Бахмута
фото: Фонд Едуарда Мкртчана

Загалом для прифронтових громад закуплено 1,8 тисяч пічок, які допоможуть мешканцям пережити зиму

У місто Бахмут Донецької області місцевим жителям закупили інструменти, технічне обладнання та речі для особистого користування. Серед основних позицій – електропили, стабілізатори напруги, ліхтарі, спальники та інші вкрай необхідні речі для зимового періоду.

Усе це Едуард Мкртчан із іншими бійцями підрозділу «Tacteam» Департаменту патрульної поліції привезли у місто і передали співробітникам місцевого ДСНС.

Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку фото 1

«Бахмут – найгарячіша точка України. Тут живуть і працюють героїчні українці, які щодня відчувають жорстокий подих війни. Наша команда зібрала для них вантаж, критично необхідний в умовах війни і зими. Упевнений, разом ми допоможемо місту протистояти ворогу. Окремо хочу відзначити роботу співробітників ДСНС, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми, українці, боремося за свою землю, а тому – переможемо», – наголосив Едуард Мкртчан. 

Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку фото 2

Днями Фондом також було передано 50 генераторів та 878 пічок для мешканців Донеччини у рамках проекту «Зігрій Україну». Загалом для прифронтових громад закуплено 1,8 тисяч пічок, які допоможуть мешканцям пережити зиму.

«Благодійний фонд Едуарда Мкртчана» розпочав свою діяльність із серпня 2021-го. Пріоритетні напрямки фонду – якісні зміни в освіті та медицині, інфраструктурні інновації, соціальні ініціативи. Із початком повномасштабного вторгнення РФ діяльність організації спрямовано на підтримку людей, що постраждали від війни. Мешканці Донецької області можуть звертатися до фонду за психологічною, юридичною та гуманітарною допомогою.

Теги: волонтер українці гуманітарна допомога місто Бахмут допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Отримати грошову допомогу жителі деокупованих територій зможуть через «Укрпошту»
Жителі деокупованих територій з 1 листопада зможуть отримати грошову допомогу: подробиці
1 листопада, 11:54
Біля 40% населення України залежать від допомоги через війну
Швейцарія допоможе Україні підготуватись до зими: оголошено суму траншу
Сьогодні, 02:25
На Чернігівщині чоловік таємно допомагав ЗСУ
Українець таємно допомагав ЗСУ знищувати рашистів, але теща його «вистежила»
30 жовтня, 01:03

Суспільство

Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку
Допомога прифронтовому місту – у Бахмут благодійники привезли гуманітарку
Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну
Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну
«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту
«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту
Дощитиме в центрі та півночі України: прогноз погоди на 3 листопада
Дощитиме в центрі та півночі України: прогноз погоди на 3 листопада
На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото)
На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото)
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
165K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
99K
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
40K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
35K
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
30K
Прихильниця «руського міру» влаштувала істерику: кадировці пограбували її дім (відео)

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту