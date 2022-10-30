Українець таємно допомагав ЗСУ нищити росіян, але теща його «вистежила»

Чоловік передавав українським військовим дані про кількість російської техніки

У селі Нова Басань Чернігівської області чоловік таємно збирав дані про російську техніку та передавав їх українським захисникам. Про це повідомляє ТСН.

«Важко згадувати, те, що тут відбувалося, багато було побаченого, зробленого... За місяць у напрямку Києва пройшло понад дві тисячі одиниць техніки», – згадує Віталій.

Військовим ЗСУ чоловік передавав дані про кількість російської техніки, її вид та напрямок, в якому вона рухалася.

Проте, якщо для окупантів чоловік лишився непоміченим, то від тещі Баби Шури, з якою жив на околиці села, йому сховатися не вдалося.

«Усе він рахував, бігав по кущах, ще ж кущів не було, на городи лазив», – каже жінка.

Чоловік пригадує, що партизанів у селі було багато та задля безпеки про існування один одного ніхто не підозрював. Завдяки цьому бійцям вдалося знищити багато ворогів та техніки.

Нову Басань українські захисники звільнили 30 березня. Тут було близько 1 тисячі росіян, відступали вони панічно.

Нагадаємо, українці продовжують чинити спротив російським загарбникам на окупованих територіях. Так, партизани ліквідували рашистів, які стягували техніку у напрямку Бердянська через Мелітопольський район.