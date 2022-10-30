Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українець таємно допомагав ЗСУ нищити росіян, але теща його «вистежила»

Альона Боженко
glavcom.ua
Українець таємно допомагав ЗСУ нищити росіян, але теща його «вистежила»
На Чернігівщині чоловік таємно допомагав ЗСУ
скріншот

Чоловік передавав українським військовим дані про кількість російської техніки

У селі Нова Басань Чернігівської області чоловік таємно збирав дані про російську техніку та передавав їх українським захисникам. Про це повідомляє ТСН.

«Важко згадувати, те, що тут відбувалося, багато було побаченого, зробленого... За місяць у напрямку Києва пройшло понад дві тисячі одиниць техніки», – згадує Віталій.

Військовим ЗСУ чоловік передавав дані про кількість російської техніки, її вид та напрямок, в якому вона рухалася.

Проте, якщо для окупантів чоловік лишився непоміченим, то від тещі Баби Шури, з якою жив на околиці села, йому сховатися не вдалося.

«Усе він рахував, бігав по кущах, ще ж кущів не було, на городи лазив», – каже жінка.

Чоловік пригадує, що партизанів у селі було багато та задля безпеки про існування один одного ніхто не підозрював. Завдяки цьому бійцям вдалося знищити багато ворогів та техніки.

Нову Басань українські захисники звільнили 30 березня. Тут було близько 1 тисячі росіян, відступали вони панічно.

Нагадаємо, українці продовжують чинити спротив російським загарбникам на окупованих територіях. Так, партизани ліквідували рашистів, які стягували техніку у напрямку Бердянська через Мелітопольський район.

Читайте також: Партизанський опір в Україні перейшов до насильницьких дій
Теги: чоловік українці Чернігівщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вдалих дій партизан та ЗСУ колаборанти масово виходять на зв’язок з СБУ
Бояться партизанів: у Мелітополі колаборанти вирізають дерева та кущі
11 вересня, 19:37
У результаті підриву пошкоджено залізничні колії
У Мелітополі партизани підірвали залізницю
17 вересня, 12:18
Метою «Жовтої стрічки» є інформаційний опір російським окупантам
Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)
20 жовтня, 06:38

Події в Україні

Українець таємно допомагав ЗСУ нищити росіян, але теща його «вистежила»
Українець таємно допомагав ЗСУ нищити росіян, але теща його «вистежила»
Президент повідомив, скільки полонених українців вже повернулися додому
Президент повідомив, скільки полонених українців вже повернулися додому
Українські рятувальники отримали допомогу від Німеччини
Українські рятувальники отримали допомогу від Німеччини
Контрнаступ зсередини: журналіст показав епічне відео
Контрнаступ зсередини: журналіст показав епічне відео
ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди
ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (радіоперехоплення)
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (радіоперехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
39K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
23K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
17K
Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20
16K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ
12K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту