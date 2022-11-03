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Швейцарія допоможе Україні підготуватись до зими: оголошено суму траншу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Швейцарія допоможе Україні підготуватись до зими: оголошено суму траншу
Біля 40% населення України залежать від допомоги через війну
фото з відкритих джерел

Швейцарія спрямує понад €100 мільйонів на допомогу Україні

Федеральна рада Швейцарії 2 листопада ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період. Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

План передбачає виділення на додаток до існуючого гуманітарного проекту в Україні та регіоні ще 100 млн франків (€101,5 млн, або 3,68 млрд грн). Ці кошти будуть спрямовані на проекти щодо підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.

Зокрема, йдеться про допомогу у закупівлі українськими енергокомпаніями джерел енергії та запчастин, участь у ремонті залізничних колій для забезпечення проходження важких вантажів, у тому числі зерна, та надання гуманітарної допомоги у підготовці до зими (заміна вікон, утеплення, харчування тощо).

«Також робляться зусилля, щоб визначити, чи може Швейцарія поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих напрямів діяльності.

«Близько 18 млн людей в Україні – біля 40% населення – залежать від допомоги через війну. З настанням зими ця кількість може зрости до 24 млн. Пошкоджено понад 30% енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цілеспрямованих атак багато місць залишилися без доступу до питної воді, а також було порушено електропостачання та телекомунікації», – вказують в уряді Швейцарії.

Там наголошують, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією. Зокрема, ці питання було обговорено на зустрічі президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса з українським президентом Володимиром Зеленським під час візиту першого до Києва 20 жовтня.

Нагадаємо, Швейцарія покарала Іран за постачання дронів РФ.

До слова, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Швейцарія Україна

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