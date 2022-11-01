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Жителі деокупованих територій з 1 листопада зможуть отримати грошову допомогу: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Жителі деокупованих територій з 1 листопада зможуть отримати грошову допомогу: подробиці
Отримати грошову допомогу жителі деокупованих територій зможуть через «Укрпошту»
фото з відкритих джерел

Розмір допомоги для жителів звільнених від окупантів територій становитиме 2 або 3 тис. грн

З 1 листопада набуває чинності урядова постанова про додаткову допомогу жителям деокупованих територій та евакуйованим. Для цього Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відкриває спеціальний рахунок для збору коштів донорів у Національному банку.

Очікується, що за рахунок зібраних коштів розмір допомоги для дітей та осіб з інвалідністю становитиме 3 тис. гривень, а інші отримають виплати у 2 тис. гривень.

Як отримати допомогу жителям деокупованих територій

Згідно із постановою, на звільнених територіях місцеві органи влади впродовж семи днів після деокупації надають обласній військовій адміністрації (ОВА) інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації, та необхідну суму коштів. ОВА своєю чергою протягом двох днів передають цю інформацію до Мінреінтеграції. Мінреінтеграції спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і протягом двох днів після затвердження перераховує кошти «Укрпошті». Після цього «Укрпошта» протягом п’яти днів проводить виплати безпосередньо людям, які мають право на виплату такої допомоги.

Таким чином, живі кошти люди зможуть отримати впродовж двох тижнів після деокупації.

Раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляла, що з листопада 2022 року мешканці щойно звільнених з-під окупації територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 грн. У жовтні за пілотним проєктом жителі звільнених населених пунктів на Харківщині та на Херсонщині почали отримувати 1200 грн.

Як отримати виплати евакуйованим з зони бойових дій

«Укрпошта» на підставі відомостей «Укрзалізниці» за три дні до відправки евакуаційного потяга подає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, які евакуйовуються, й орієнтовну суму коштів. Після цього Мінреінтеграції протягом двох днів з дня отримання подання перераховує кошти «Укрпошті». Протягом п’яти днів «Укрпошта» проводить виплати евакуйованим.

Для того, щоб отримати грошову допомогу особа, яка евакуюється, вона має пред'явити:

  • документ, що посвідчує особу, або єДокумент;
  • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує інвалідність;
  • свідоцтво про народження дитини на паперовому бланку або е-свідоцтво про народження.

Крім того, очікується, що з цього ж рахунку Мінреінтеграції фінансуватиме надання гуманітарної допомоги, зокрема: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.

Нагадаємо, з 31 жовтня у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочалася видача безоплатної паливної деревини для обігріву осель. Відповідно до рішення уряду мешканці восьми прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її з доставкою додому. Щоб отримати дрова потрібно подати заяву до органів місцевої влади. На отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати усі домогосподарства вказаних вище регіонів.

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Теги: війна соцвиплати деокупація

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