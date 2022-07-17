Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 17 липня
Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях
Фото: «Главком»
У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів
У неділю, 17 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Уночі проти неділі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°.
Удень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°.