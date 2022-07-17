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    Суспільство

    Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 17 липня

    Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях - Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 17 липня
    Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях
    Фото: «Главком»

    У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів

    У неділю, 17 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Уночі проти неділі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів.

    Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°.

    Удень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття спека Укргідрометцентр Україна вітер
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    Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 17 липня