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    Українські військові знищили 36 росіян та два танки

    Українські військові на півдні знищили 36 росіян та два танки - Українські військові знищили 36 росіян та два танки
    Українські військові на півдні знищили 36 росіян та два танки
    фото: usiter.com

    українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку

    Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати українські підрозділи на півночі Херсонщини. Про це інформує оперативне командування «Південь».

    Але успіху він не мав.

    Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог, завдяки влучності українських підрозділів, втратив ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет».

    Загалом, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 росіян, 2 танки Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», зенітно-ракетного комплексу «Тор», броньованої та автомобільної техніки, а також двох польових складів боєприпасів, двох відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

    Нагадаємо, в ОК «Південь» повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові знищили 36 росіян та два танки