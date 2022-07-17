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    Події в Україні

    Арестович розповів, скільки окупантів перебуває в Херсонській області

    У Херсонській області перебуває 12-15 тисяч російських військових - Арестович розповів, скільки окупантів перебуває в Херсонській області
    У Херсонській області перебуває 12-15 тисяч російських військових
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти замінували частину території, яка потрапила під їхній контроль, зазначив радник керівника Офісу президента

    На сьогоднішній день у Херсонській області зосереджено від 12 до 15 тис. російських солдатів. Про це у суботу, 16 липня, розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

    «Там десь 15 БТГ тупцюється, це вже проріджені БТГ. Якщо множити, то це 12–15 тисяч військ. Це все, що там є», – повідомив радник керівника ОП.

    Він же висловив упевненість, що окупанти здадуться в полон українській армії ще до початку контрнаступу ЗСУ у Херсонській області.

    «ЗСУ вже атакують за допомогою HIMARS та артилерії їхні склади з боєприпасами і командні пункти в Херсонській області», – сказав він.

    Водночас, як наголосив Арестович, окупантам не допоможуть навіть мінні поля.

    «Вони, звісно, замінували підходи, але знайдеться «болт із лівим різьбленням». У сучасній війні працює не кількість загороджень, а воля до перемоги. Коли вони розбіжаться чи не чинитимуть опір, мінні поля ми якось пройдемо», – розповів Арестович.

    Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

    Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Херсонщина військові Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, скільки окупантів перебуває в Херсонській області