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    Події в Україні

    Військові на півдні знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет»

    Українські військові збили російський безпілотник &laquo;Ланцет&raquo; - Військові на півдні знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет»
    Українські військові збили російський безпілотник «Ланцет»
    фото: mil.in.ua

    Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна

    Підрозділи ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області збили ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет». Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування «Південь».

    Також, продовжуючи тактику повітряних атак, силами ударного вертольота Ка-52, окупанти намагалися атакувати підрозділи українських військових на півночі Херсонської області, але заданої мети не досягли.

    Зазначимо, дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.

    Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

    Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 690 російських БПЛА.

    Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна літак військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Військові на півдні знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет»