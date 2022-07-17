Військові на півдні знищили російський дрон-камікадзе «Ланцет»

Дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна

Підрозділи ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області збили ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет». Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування «Південь».

Також, продовжуючи тактику повітряних атак, силами ударного вертольота Ка-52, окупанти намагалися атакувати підрозділи українських військових на півночі Херсонської області, але заданої мети не досягли.

Зазначимо, дрон-камікадзе «Ланцет» запускається з катапульти та літає за допомогою електродвигуна. Він має кілька типів систем наведення: координатний, за допомогою оптикоелектронних засобів та комбінований.

Крім того, безпілотник оснащений телевізійним каналом зв’язку, який передає зображення цілі, що дозволяє підтвердити успішність ураження.

Комплекс здатний досягати цілі в радіусі 40 км, а його максимальна злітна маса становить 12 кг. Вага корисного навантаження – до трьох кілограмів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 690 російських БПЛА.

Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.