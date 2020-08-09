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    Суспільство

    Дощі, грози, зливи: якою буде погода в понеділок

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    Подеку в Україні 10 серпня зливи - Дощі, грози, зливи: якою буде погода в понеділок
    Подеку в Україні 10 серпня зливи

    Впродовж тижня буде холоднішати

    Понеділок, 10 серпня, буде дощовим на заході та півночі України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Вона радить мешканцям цих регіонів взяти завтра з собою парасольку.

    Синоптик не виключає також можливості грози та шквалів, а подекуди сильних злив.

    Дощова погода у понеділок також можлива у центральних областях України.

    «…Температура повітря майже ідеальна - +25…+29 градусів. На півдні, південному сході десь вискочить до +30…+31 градуса», - повідомила Діденко.

    Вона радить киянам також завтра взяти парасолі. «Завтра у столиці є висока ймовірність дощу з грозою. Температура повітря комфортна - +26 градусів завтра буде в Києві», - прогнозує Діденко.

    За її словами, впродовж тижня буде холоднішати.

    Як повідомлялося, у найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

    прогноз погоди Київ повітря дощ Наталка Діденко
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