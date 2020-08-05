У Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря



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Основний внесок у забруднення повітря міста належить автотранспорту

Спекотна погода сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі Києва

Станом на 5 серпня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в Києві високий. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, аналізуючи дані постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, зафіксовано перевищення:

зважених речовин (пил) (ГДКс.д.=0.15мг/м 3 ) – у 1,3 раза на пл. Бессарабській;

) – у 1,3 раза на пл. Бессарабській; діоксиду сірки (SO 2 ) (ГДКс.д.=0.05мг/м 3 ) – у 1,2-1,5 раза на всіх постах, крім просп. Науки,37;

) (ГДКс.д.=0.05мг/м ) – у 1,2-1,5 раза на всіх постах, крім просп. Науки,37; оксиду вуглецю (СО) (ГДКс.д.=3.0 мг/м 3 ) – без перевищень на всіх постах;

) – без перевищень на всіх постах; діоксиду азоту (NO 2 ) (ГДКс.д.=0.04 мг/м 3 ) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки,37;

) (ГДКс.д.=0.04 мг/м ) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки,37; формальдегіду (ГДКс.д.=0.003мг/м3) – у 1-2,3 рази – на всіх постах.

Зазначені речовини властиві викидам, що утворюються при горінні вугілля, мазуту, бензину, дизпалива, газу у теплоенергетичних та опалювальних установках, у двигунах автомобілів та при пожежах.

Основний внесок у загальне забруднення атмосферного повітря міста належить автотранспорту.

Наразі Київ перебуває на 50-му місці із 97-ми у світовому рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу.

Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди з високою температурою повітря, слабким вітром та відсутністю опадів сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Раніше головний синоптик України Микола Кульбіда повідоми, де в Україні найчистіше повітря.