У Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря
Спекотна погода сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі Києва
Станом на 5 серпня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в Києві високий. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, аналізуючи дані постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, зафіксовано перевищення:
- зважених речовин (пил) (ГДКс.д.=0.15мг/м3) – у 1,3 раза на пл. Бессарабській;
- діоксиду сірки (SO2) (ГДКс.д.=0.05мг/м3) – у 1,2-1,5 раза на всіх постах, крім просп. Науки,37;
- оксиду вуглецю (СО) (ГДКс.д.=3.0 мг/м3) – без перевищень на всіх постах;
- діоксиду азоту (NO2) (ГДКс.д.=0.04 мг/м3) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки,37;
- формальдегіду (ГДКс.д.=0.003мг/м3) – у 1-2,3 рази – на всіх постах.
Зазначені речовини властиві викидам, що утворюються при горінні вугілля, мазуту, бензину, дизпалива, газу у теплоенергетичних та опалювальних установках, у двигунах автомобілів та при пожежах.
Основний внесок у загальне забруднення атмосферного повітря міста належить автотранспорту.
Наразі Київ перебуває на 50-му місці із 97-ми у світовому рейтингу забруднення повітря у містах. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу.
Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, антициклональний характер погоди з високою температурою повітря, слабким вітром та відсутністю опадів сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
Раніше головний синоптик України Микола Кульбіда повідоми, де в Україні найчистіше повітря.