Дощі, грози та спека: прогноз погоди на 14 серпня

Захід буде у полоні дощів, а на Сході – спека

14 серпня в багатьох областях України очікуються дощі з грозами

На Маковія, 14 серпня, в багатьох областях України пройдуть дощі з грозами, а спека посилиться. Такий прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Так, за її даними, на Маковія спека в східній частині України посилиться до +34...+37 градусів. На півдні та в центральних областях передбачається +29...+34 градуси. Лише на Вінниччині буде свіжіше, близько +28 градусів.

У північних областях протягом неділі максимально до +26...+30 градусів, на Сумщині – до +32 градусів. У західній частині України завтра очікується +24...+28 градусів.

«Дощі з грозами пройдуть вночі та вранці у багатьох областях України, окрім східної частини та північного сходу», – попередила синоптик.

Прогноз погоди на 14 серпня фото: Укргідрометцентр

Вона додала, що вдень грозові дощі погуляють по Карпатах та навколишніх районах, місцями на півдні – до злив на Херсонщині, ввечері опади поширяться на практично всі західні області, а також Житомирщину та Київщину.

Нагадаємо, у найближчі дві доби на території України очікується нестійка погода з температурою повітря, вищою за норму на 3–6 градусів. Місцями посилиться вітер, очікуються грози та зливи.