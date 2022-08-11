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Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Війна негативно впливає на погоду та екологічну ситуацію 
glavcom.ua

Продукти детонації ракет і снарядів викидаються в атмосферу, причому в певних регіонах, таких як схід та південь України, постійно й багаторазово 

Війна в Україні чинить руйнівний вплив на екологію й навіть здатна змінювати погоду. До прикладу, окислення опадів може викликати кислотні дощі, а масштабні викиди сажі – «чорні» дощі, коли краплі матимуть сірий відтінок. Як розповіла кліматологиня, докторка географічних наук і провідна наукова співробітниця Інституту геофізики ім. Серафима Суботіна НАН України Світлана Бойченко в інтерв'ю «НВ», вплив активних бойових дій на навколишнє середовище є багатокомпонентним.

За її словами, продукти детонації ракет і снарядів викидаються в атмосферу, причому в певних регіонах, таких як схід та південь України, постійно й багаторазово.

«Пожежі, спричинені вибухами, створюють шкідливі продукти горіння. Наприклад, при загорянні складів БК це окиси азоту, важкі метали та газові сполуки. Також пожежі відбуваються в природних екосистемах і на сільськогосподарських угіддях (підпал полів, лісів), що призводить до додаткових викидів газово-аерозольних домішок і сажі», – наголосила вона. 

Крім того, попереджає Бойченко, через активність літаків і важкої техніки, що працює на дизельному паливі, в атмосферу потрапляють викиди газів, у тому числі парникових. 

«Сюди додаються ґрунтові аерозольні частинки, які утворюються внаслідок вибухів, піднімаються в атмосферу й турбулентними потоками можуть переноситися на різні відстані. В результаті в атмосфері можуть утворитися шкідливі сполуки або руйнуватися корисні», – пояснила Бойченко.

Усі подібні ефекти відбуваються в тропосфері: виникають у приземному шарі на висоті 15-20 м і переносяться на кілька кілометрів нагору (тропосфера в наших широтах сягає 12-14 км). Це все, за її словами, провокує метеорологічні, погодні та кліматичні наслідки.

«Перші – це зміна оптичних і фізико-хімічних характеристик атмосфери, тобто її замутнення й утворення додаткових газоаерозольних речовин. Наприклад, у результаті викидів OH руйнується тропосферний озон, який працює з парниковими газами», – розповіла експертка. 

Такі викиди впливають погоду. Газово-аерозольні домішки, продукти горіння і ґрунтові частинки, наприклад, можуть бути ядрами конденсації. Це призводить до збільшення хмарності, опадів і повторюваності грозових явищ.

«Вплив цих продуктів горіння триває від кількох годин до кількох тижнів, а далі вони вимиваються з атмосфери. Але обстріли на території України зараз відбуваються постійно й весь час постачають ці частки в атмосферу, а отже, процес викидів пролонгується на місяці», – підсумувала кліматологиня. 

Нагадаємо, у війні проти України Росія не лише вбиває людей, знищує населені пункти та інфраструктуру. Колосального удару також зазнає навколишнє середовище. Станом на кінець червня громадська екологічна організація «Екодія» зафіксувала вже майже 340 випадків негативного впливу війни на довкілля. 

Теги: клімат прогноз погоди

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