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Скільки триватиме війна в Україні? Глава британської розвідки дав прогноз

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки триватиме війна в Україні? Глава британської розвідки дав прогноз
В Україні триває шостий місяць війни, розв'язаної Росією
фото: Генштаб ЗСУ

Британська розвідка уважно стежить за ходом війни РФ проти України

Ні Україна, ні Росія, ймовірно, не вдаватимуться до рішучих військових дій цього року. Такий свій прогноз щодо війни озвучив глава військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, повідомляє BBC.

Водночас британська розвідка уважно стежить за потенційним використанням Кремлем ядерної зброї.

Росія, за його Гокенхалла, явно намагається згенерувати більше сил після значних втрат. Їй також доводиться передислокувати частину своїх військ із Донбасу на південь, де, за його словами, вона зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього.

Але генерал Гокенхалл каже, що нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.

Він розуміє бажання України повернути собі територію, але додає, що, хоча будуть контратаки та контрнаступи, він не вірить, що жодна зі сторін цього року вдасться до рішучих дій.

Гокенхалл прогнозує, що війна буде тривалою.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ворог не має жодного успіху у просуванні фронтом на сході. При цьому боротьба на передовій виснажлива та жорстока

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Теги: війна росія Україна Велика Британія розвідка

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