Дощі і спека до +30: прогноз погоди в Україні на 19 червня

У суботу, 19 червня, в Україні передбачається сонячна та спекотна погода, однак у частині областей очікуються дощі

Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом

У суботу, 19 червня, в Україні очікується сонячна, подекуди дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході вдень синоптики прогнозують зливи і температуру від 25 до 29 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів.

На півночі країни опадів не очікується, температура вдень коливатиметься в межах 27-29 градусів, а вночі прогнозується від 15 до 18 градусів тепла.

Водночас на сході Україна вдень стовпчики термометрів покажуть від 27 до 30 градусів, вночі ж очікується від 16 до 18 градусів.

На півдні країни синоптики прогнозують опади – вдень температура коливатиметься в межах 24-29 градусів, а вночі – від 15 до 17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 червня

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. «Найсвіжішу» погоду обіцяють на південному заході.

«Дощі у суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку. Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом», – наголосила синоптикиня.