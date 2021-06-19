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    Дощі і спека до +30: прогноз погоди в Україні на 19 червня

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    У суботу, 19 червня, в Україні передбачається сонячна та спекотна погода, однак у частині областей очікуються дощі - Дощі і спека до +30: прогноз погоди в Україні на 19 червня
    У суботу, 19 червня, в Україні передбачається сонячна та спекотна погода, однак у частині областей очікуються дощі
    Фото: Главком

    Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом

    У суботу, 19 червня, в Україні очікується сонячна, подекуди дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході вдень синоптики прогнозують зливи і температуру від 25 до 29 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів.

    На півночі країни опадів не очікується, температура вдень коливатиметься в межах 27-29 градусів, а вночі прогнозується від 15 до 18 градусів тепла.

    Водночас на сході Україна вдень стовпчики термометрів покажуть від 27 до 30 градусів, вночі ж очікується від 16 до 18 градусів.

    На півдні країни синоптики прогнозують опади – вдень температура коливатиметься в межах 24-29 градусів, а вночі – від 15 до 17 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 19 червня
    Прогноз погоди в Україні на 19 червня

    Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. «Найсвіжішу» погоду обіцяють на південному заході.

    «Дощі у суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку. Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом», – наголосила синоптикиня.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Наталка Діденко
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    Дощі і спека до +30: прогноз погоди в Україні на 19 червня