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    У Каліфорнії – надзвичайна ситуація через екстремальну спеку до +47°

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    У деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7 - У Каліфорнії – надзвичайна ситуація через екстремальну спеку до +47°
    У деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7
    Фото: The Sun

    Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії

    В американському штаті Каліфорнія оголосили режим надзвичайної ситуації через екстремальну спеку. Таким чинов влада хоче розв'язати проблеми енергосистеми. Про це заявив губернатор штату Ґевін Ньюсом, пише Fox News.

    Як зазначається, в деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів на цьому тижні фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7 градуса за Цельсієм.

    Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії. Також на час надзвичайної ситуації знімаються обмеження по витраті палива і якості повітря для комунальних підприємств.

    Чиновники також закликають жителів штату знизити енергоспоживання вечорами.

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    Теги: США атмосферне явище електроенергія спека надзвичайна ситуація літо
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    У Каліфорнії – надзвичайна ситуація через екстремальну спеку до +47°