У Каліфорнії – надзвичайна ситуація через екстремальну спеку до +47°
Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії
В американському штаті Каліфорнія оголосили режим надзвичайної ситуації через екстремальну спеку. Таким чинов влада хоче розв'язати проблеми енергосистеми. Про це заявив губернатор штату Ґевін Ньюсом, пише Fox News.
Як зазначається, в деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів на цьому тижні фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7 градуса за Цельсієм.
Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії. Також на час надзвичайної ситуації знімаються обмеження по витраті палива і якості повітря для комунальних підприємств.
Чиновники також закликають жителів штату знизити енергоспоживання вечорами.