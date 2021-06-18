У Каліфорнії – надзвичайна ситуація через екстремальну спеку до +47°

У деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7

Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії

В американському штаті Каліфорнія оголосили режим надзвичайної ситуації через екстремальну спеку. Таким чинов влада хоче розв'язати проблеми енергосистеми. Про це заявив губернатор штату Ґевін Ньюсом, пише Fox News.

Як зазначається, в деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів на цьому тижні фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура підіймалася до +47,7 градуса за Цельсієм.

Очікується, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії. Також на час надзвичайної ситуації знімаються обмеження по витраті палива і якості повітря для комунальних підприємств.

Чиновники також закликають жителів штату знизити енергоспоживання вечорами.