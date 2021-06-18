Нарешті – літо. Синоптикиня розповіла про різке потепління

На Трійцю у більшості міст України буде суха та сонячна погода

Уже з понеділка, 21 червня, в Україну повернеться літня погода. Про це синоптикиня Наталія Діденко написала в Telegram.

«Одразу попереджаю, що з неділі-понеділка в Україну заходить справжня літня спека, +28+33 градуси і вище. Відбудеться ця зміна якраз на день літнього сонцестояння, коли приходить астрономічне літо, а насправді ми вже розвертаємося до зими. Дні поступово почнуть коротшими», – йдеться в повідомленні.

19 червня по всій Україні буде +25+30 градусів. Трохи прохолодніше в Одеській, Чернівецькій та областей, що біля Карпат. Там термометри показуватимуть +20+25 градусів. В західних областях пройдуть дощі. Можливі грози та град.

На Трійцю у більшості міст України буде суха та сонячна погода, +26+31 градус. Дощі будуть у західних, південних та деяких центральних областях. У Києві ймовірні дощі в другій половині дня, очікується східний поривчастий вітер.

Додамо, що погоду в Україні в п’ятницю, 18 червня, знову визначатиме південний циклон із періодичними дощами. Опади подекуди з грозами, шквалами й градом накриють переважно південні, центральні й східні області.

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