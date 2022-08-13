Грози накриють більшість областей: прогноз погоди на 13 серпня

Спека утримається на сході та півдні України

13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, через грози, вдень в окремих районах град оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

На заході України дощ, лише в Ужгороді уночі без опадів; вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Чернівцях вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+17 градусів, удень +22...+28 градусів.

На півночі України дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Чернігові вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Сумах вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+20 градусів, удень +24...+31 градус.

У центрі України дощ, лише у Дніпрі та Полтаві вдень без опадів; вітер у Кропивницькому та Дніпрі південно-східний, 5-10 м/с, у Вінниці вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Черкасах - східний, 5-10 м/с, у Полтаві - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +24...+33 градуси.

На сході України вночі дощ, лише в Луганську без опадів; вдень без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+23 градуси, вдень +31...+35 градусів.

Прогноз погоди на 13 серпня фото: Укргідрометцентр

На півдні України уночі без опадів, вдень дощ, лише у Запоріжжі без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Одесі вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 градуса, удень +28...+34 градуси.

13 серпня у Києві дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +26...+28 градусів.

Нагадаємо, у війні проти України Росія не лише вбиває людей, знищує населені пункти та інфраструктуру. Колосального удару також зазнає навколишнє середовище. Станом на кінець червня громадська екологічна організація «Екодія» зафіксувала вже майже 340 випадків негативного впливу війни на довкілля.