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Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України
Амір Махмуд Абдулла з Судану - Координатор ООН Чорноморської зернової ініціативи
фото з відкритих джерел

Абдулла змінив Фредеріка Кенні зі Сполучених Штатів, який був тимчасово наданий Міжнародною морською організацією в якості тимчасового координатора

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив Аміра Махмуда Абдулли з Судану координатором від ООН з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Абдулла змінив Фредеріка Кенні зі Сполучених Штатів, який був тимчасово наданий Міжнародною морською організацією в якості тимчасового координатора.

Абдулла має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі гуманітарного реагування та управління у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП). З 2009 по червень 2022 року він обіймав посади заступника виконавчого директора та головного операційного директора ВПП, де керував її гуманітарними операціями по всьому світу.

9 серпня два судна вийшли із порту «Чорноморськ» з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»

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