Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах 
Протягом кількох тижнів поменшало дописів на воєнні теми до рекордного мінімуму 
фото з відкритих джерел

Ми тішимося втратам ворогів та поверненню полонених 

Українці найчастіше транслюють радість і гнів. Про це свідчить дослідження соцмереж аналітиків громадської організації «CAT–UA: Communication Analysis Team – Ukraine» за 31 жовтня – 6 листопада, яке є в розпорядженні Центру стратегічних комунікацій. 

Радість була присутня в 23% дописів. Зокрема, це стосувалося: зведень Генштабу про високі втрати ворога; новин про допомогу союзників, зокрема США; принизливе повернення РФ до зернової угоди; повернення полонених додому; а також радість щодо локальних успіхів ЗСУ.

Гнів на другому місці – у 21% повідомлень. У них йшлося про обстріли міст та інфраструктури, знеструмлення; воєнні злочини рашистів на Херсонщині – мародерство, депортації, публічні страти; гнів на Іран за постачання зброї та загрозу нових; епізодично – в постах про зрадників та з критикою влади.

Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах  фото 1

Дослідження емпірично засвідчило тенденцію, що без подій на фронті увага до війни спадає і перемикається на інші теми. Кілька тижнів поспіль відбувалося скорочення кількості дописів на воєнні теми до рекордного мінімуму. 

«Зокрема, українці, налаштовані на суперечки, як щодо політики – зміна керівництва Нафтогазу і Довженко-Центру, держбюджет – 2023, часом з залученням ботоферм, але більшою мірою за участі звичайних людей – так і щодо суперечок за «лініями поділу», скажімо, хто добре, а хто погано економить електрику», – йдеться в дослідженні.  

В досліджений період 15% постів відповідали проросійським поглядам, 85% проукраїнським. 

Проросійські дописи найчастіше простежуються у фарватері знайомих наративів. Україна обстрілює окуповані території – 16%. Російські війська ведуть наступ, знищують українців – 10%. Життя налагоджується на звільнених Росією територіях – 3%. Російські війська обороняють звільнені території – 3%. Громадяни звільнених від України територій підтримують Путіна, «спецоперацію» – 3%. Захід становить загрозу для РФ – 3%. Російська армія професійна – 3%. Російські війська знищують західну техніку в Україні – 3%.  

Патріотично налаштовані українці, в свою чергу, найчастіше писали про те, що: українська армія дає відсіч окупанту, захоплює, знищує російську військову техніку – 9%. Українські міста під обстрілами, ситуація важка – 8%. Життя триває – 5%. Світ підтримує Україну – 5%. Українці організовуються для оборони під час війни – 4%. Українці пишаються, дякують ЗСУ – 4%. Росіяни вчиняють воєнні злочини – 3%. Воєнні втрати Росії зростають – 3%. 

Нагадаємо, все більше українців, яких війна змусила виїхати за кордон, прагнуть повернутися додому. З середини вересня їхня кількість зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%. 

Теги: армія втрати Держбюджет наступ росіяни Україна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники відходять, щоб зайняти кращі позиції
Воїни покидають Сєвєродонецьк. Усі емоції в одному фото
24 червня, 19:21
Світові лідери відвідали Київщину
Якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото
16 червня, 17:04
Зібров: Інстаграм веде свою політику «ворожих висловлювань»
Павло Зібров нарікає, що його «Мертві орки не гудуть» банять в соцмережах
Вчора, 08:05

Суспільство

Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах 
Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах 
Головне за ніч: атака на Вінниччину та нове озброєння від США
Головне за ніч: атака на Вінниччину та нове озброєння від США
Газове туристичне приладдя у побуті. ДСНС попередила про небезпеку
Газове туристичне приладдя у побуті. ДСНС попередила про небезпеку
Дощ та туман: прогноз погоди на 11 листопада
Дощ та туман: прогноз погоди на 11 листопада
11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»
У яких областях завтра вимикатимуть світло: список «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
53K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
32K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
31K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
29K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
22K
Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Новини

Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Сьогодні, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту