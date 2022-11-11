Дослідники заміряли емоції українців у соцмережах 

Ми тішимося втратам ворогів та поверненню полонених

Українці найчастіше транслюють радість і гнів. Про це свідчить дослідження соцмереж аналітиків громадської організації «CAT–UA: Communication Analysis Team – Ukraine» за 31 жовтня – 6 листопада, яке є в розпорядженні Центру стратегічних комунікацій.

Радість була присутня в 23% дописів. Зокрема, це стосувалося: зведень Генштабу про високі втрати ворога; новин про допомогу союзників, зокрема США; принизливе повернення РФ до зернової угоди; повернення полонених додому; а також радість щодо локальних успіхів ЗСУ.

Гнів на другому місці – у 21% повідомлень. У них йшлося про обстріли міст та інфраструктури, знеструмлення; воєнні злочини рашистів на Херсонщині – мародерство, депортації, публічні страти; гнів на Іран за постачання зброї та загрозу нових; епізодично – в постах про зрадників та з критикою влади.

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Дослідження емпірично засвідчило тенденцію, що без подій на фронті увага до війни спадає і перемикається на інші теми. Кілька тижнів поспіль відбувалося скорочення кількості дописів на воєнні теми до рекордного мінімуму.

«Зокрема, українці, налаштовані на суперечки, як щодо політики – зміна керівництва Нафтогазу і Довженко-Центру, держбюджет – 2023, часом з залученням ботоферм, але більшою мірою за участі звичайних людей – так і щодо суперечок за «лініями поділу», скажімо, хто добре, а хто погано економить електрику», – йдеться в дослідженні.

В досліджений період 15% постів відповідали проросійським поглядам, 85% проукраїнським.

Проросійські дописи найчастіше простежуються у фарватері знайомих наративів. Україна обстрілює окуповані території – 16%. Російські війська ведуть наступ, знищують українців – 10%. Життя налагоджується на звільнених Росією територіях – 3%. Російські війська обороняють звільнені території – 3%. Громадяни звільнених від України територій підтримують Путіна, «спецоперацію» – 3%. Захід становить загрозу для РФ – 3%. Російська армія професійна – 3%. Російські війська знищують західну техніку в Україні – 3%.

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Патріотично налаштовані українці, в свою чергу, найчастіше писали про те, що: українська армія дає відсіч окупанту, захоплює, знищує російську військову техніку – 9%. Українські міста під обстрілами, ситуація важка – 8%. Життя триває – 5%. Світ підтримує Україну – 5%. Українці організовуються для оборони під час війни – 4%. Українці пишаються, дякують ЗСУ – 4%. Росіяни вчиняють воєнні злочини – 3%. Воєнні втрати Росії зростають – 3%.

Нагадаємо, все більше українців, яких війна змусила виїхати за кордон, прагнуть повернутися додому. З середини вересня їхня кількість зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%.