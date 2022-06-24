Воїни покидають Сєвєродонецьк. Усі емоції в одному фото

ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ із Сєвєродонецька

Українські військовослужбовці відступили із Сєвєродонецька. В мережі оприлюднили емоційне фото наших захисників, які виходять із міста.

На знімку зображено українського військового, чиє обличчя покрите шаром від кіптяви та пилу.

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що вночі на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Бутусов наголосив, що українські воїни гідно бились за місто, і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомляє і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Нагадаємо, Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Речник міністерства Олександр Мотузяник наголосив, інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Він закликати і журналістів, і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

Водночас Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом сьогоднішнього дня окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

У відомстві наголосили, що українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.