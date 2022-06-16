Якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото

Політики не змогли стримати емоцій від побаченого на Київщині

Сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Також до делегації приєднався глава Румунії Клаус Йоханніс. Світові лідери відвідали Ірпінь, аби на власні очі побачити наслідки російських звірств.

Прибуття лідерів країн ЄС привернуло увагу журналістів. Не обійшлося без емоційних фото, які швидко облетіли мережу та красномовно описують враження політиків від побаченого.

«Mission impossible: зберегти обличчя Путіна, коли на тобі самому не обличчя від його злочинів», – прокоментував кадри Володимир В'ятрович.

Після візиту на Київщину світові лідери зустрілися з президентом Зеленським для обговорення подальших дій щодо протистояння російській агресії.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Згодом до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс.

Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.