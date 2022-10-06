Неочікувані цифри: скільки українців прагнуть повернутися додому з-за кордону 

Майже 80% мігрантів з України хочуть їхати на батьківщину

Все більше українців, яких війна змусила виїхати за кордон, прагнуть повернутися додому. З середини вересня їхня кількість зросла на 16 пунктів і зараз становить 78%. Це найвищий показник за весь час замірів, починаючи з травня 2022 року. І це попри те, що 71% опитаних заявляють, що мають можливість залишатися за кордоном. Такі дані дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, проведеного Gradus Research.

Знизилась і кількість тих, хто хоче залишитися на новому місці проживання – таких наразі лише 7%.

«Люди схильні трактувати позитивні новини про деокупацію територій як сигнал, що можна повертатися додому. Однак безпекове питання і надалі залишається одночасно і ключовим драйвером, і бар’єром у цьому. Це пояснюється тим, що відчуття безпеки дуже суб’єктивне, і те, що для когось виглядає як «вже можна повертатися», для інших все ще становить загрозу», – пояснює Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Нагадаємо, наприкінці вересня Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків із України.