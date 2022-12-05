Довкола бабусі, яка наробила галасу в «Хлібному», розгоряється ще один скандал 

Поки для бабусі збирають допомогу, виявляється, вона судила з Україною за квартиру і виграла €22 тис.

Напередодні в Києві розгорівся скандал довкола ресторану «Хлібний», звідки буцімто вигнали 85-річну жінку, яка просила погрітися і поїсти. Натомість співвласник закладу заявив: бабуся заходить до них регулярно, їй ніколи не відмовляли в допомозі, виникло непорозуміння.

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Після цього стало відомо, що жінка, яка повідомила про скандал у ресторані – ексзаступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва, почала збирати допомогу бабусі, яка начебто лишилася без житла внаслідок обстрілу рашистів.

Натомість у коментарях під дописом про збір українці, які мешкають в тому ж місті, що й 85-річна Євгенія Володимирівна Рохля. Вони пишуть, що будинок пані Євгенії насправді цілий, і крім нього, вона має ще й інше житло, пані поважного віку дійсно має кіз, та поводження з тваринами теж викликає питання.

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Крім того, як стало відомо, Євгенія Рохля, 1938 року народження, громадянка України, проживає у місті Ічня, свого часу судилася з Україною за квартиру, та добилася через суд відшкодування у своїй справі у сумі €22 тис.

Нагадаємо, співвласник ресторану «Хлібний» також зауважував, що «нам скидають відео люди, які живуть в тому ж селищі, що і бабуся. І виявляється, що у бабусі будинок цілий, і бабусю цю всі там знають».

Волонтерка Людмила Черкас приїхала до Ічні на Чернігівщині, де мешкає пані Євгенія, яку виганяли з «Хлібного» на Хрещатику в Києві. Вона показала будинок жінки та поспілкувалася з місцевими мешканцями. Відео опублікувала заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва. За її словами, будинок жінки потребує ремонту. Навколо нього немає паркану, а голодні кози гуляють по всьому місту. Саму жінку вдома не застали.

«Сам будинок потребує таки ремонту, як бачите у звіті. Кози є і справді гуляють без нагляду і це проблема і для баби Жені, і для самої громади. Ще частина… загинула і «неправильно похована», що теж створює дискомфорт для всіх мешканців. Умови проживання бабусі теж досить плачевні – комунікацій як таких нема, бо є заборгованість», – розповіла Сергєєва.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Sergeeva (@sergeyeva.anna)

Волонтерка разом із замміністеркою хочуть допомогти жінці: прибрати, обробити антисептиком подвір’я, вивезти сміття, прибрати в хаті та привезти їжу козам, які вижили.

Як відомо, напередодні ми писали, що відомий київський ресторан-пекарня «Хлібний» втрапив у гучний скандал, вигнавши із закладу 85-річну жінку, бо та не так вдягнена. Бабуся приїхала з Чернігівщини, щоб попросити відновити свою оселю. Про це розповіла колишня заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва.