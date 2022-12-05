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Бабусю вигнали із «Хлібного»: версія власника ресторану

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бабусю вигнали із «Хлібного»: версія власника ресторану
85-річна бабуся прийшла в ресторан попросити гарячої води
фото: Anna Sergeeva

За словами керівництва «Хлібного», жінка поважного віку часто заходить до них

У столичному ресторані «Хлібний» прокоментували скандал з бабусею, яку вигнали з ресторану. Її нібито «системно годують і гріють», не вимагаючи грошей. А цього разу кошти взяли лише з відвідувачки Анни, яка придбала для літньої жінки три ватрушки. І ніхто нікого не виганяв. Таку заяву зробив співвласник мережі «Хлібний». Дмитро Заходякін у коментарі виданню «Страна».

За його словами, бабуся регулярно ходила в його заклади ще до війни. Співробітники знають жінку поважного віку, «системно годують і гріють» її. І таких людей нібито ще багато, які приходять в ресторани, щоб поїсти. Як повідомив Заходякін, гроші з них не беруть, адже «зараз війна, всім важко».

Потім співвласник розповів про візит бабусі 2 грудня. Літню жінку нібито нагодували і напоїли чаєм, що доводять відео, які знято в ресторані. У роликах, за словами Заходякіна, показано, як до бабусі підходить офіціантка і запитує про замовлення. Після цього остання вирушила готувати бутерброд і чай. А літня жінка тим часом підсіла до гостей і почала розповідати про свій розбомблений будинок і вбитих кіз.

«Поки наші хлопці та дівчата готують цій бабусі їжу, гість Анна, яка написала пост, підходить до офіціанта і просить додати до бабусиного замовлення три ватрушки, за які вона заплатить», – продовжив Заходякін.

Співвласник визнав, що з Анни не варто було брати гроші за хлібобулочні вироби. За його словами, офіціанти просто не розібралися в ситуації. Їм слід було пригостити бабусю і ватрушками на додачу до чаю з бутербродом. Літня жінка далі залишилася сидіти з Анною, проте на цьому відео обривається, тому що в ресторані відключили електрику.

«Зрозуміло, що зараз розростається обурення. Але це з одного боку. А з іншого – нам скидають відео люди, які живуть в тому ж селищі, що і бабуся. І виявляється, що у бабусі будинок цілий, і бабусю цю всі там знають», – підсумував Заходякін. 

Нагадаємо,  напередодні стало відомо, що відомий київський ресторан-пекарня «Хлібний» втрапив у гучний скандал, вигнавши із закладу 85-річну жінку, бо та не так вдягнена. Бабуся приїхала з Чернігівщини, щоб попросити відновити свою оселю. Про це розповіла колишня заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва.

Теги: будинок відео війна гроші жінка скандал Київ

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