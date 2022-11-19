Люди стояли в черзі за хлібом: на Херсонщині рашисти обстріляли гуманітарну точку

Внаслідок обстрілу є поранені

На Херсонщині російські загарбники обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.

«Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено п’ять осіб. Вчора на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. Одна особа загинула, одна – травмована», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.