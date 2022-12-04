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Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води
Бабусю вигнали зі столичного ресторану та прийшла туди погрітися, бо її дім зруйнувала ракета
фото: Anna Sergeeva

85-річна бабуся приїхала до Києва з Чернігівщини, аби просити допомогти відновити її будинок, бо той повністю зруйнувала російська ракета

Відомий київський ресторан-пекарня «Хлібний» втрапив у гучний скандал, вигнавши із закладу 85-річну жінку, бо та не так вдягнена. Бабуся приїхала з Чернігівщини, щоб попросити відновити свою оселю. Про це розповіла колишня заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва.у себе на сторінці в Інстаграмі.

Авторка допису разом із другом зайшли до одного із київських закладів мережі кафе-пекарень «Хлібний», де зіткнулися із вельми неприємною картиною.

«У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся – чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога. Як мінімум – погрітися», – почала Анна, – до неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозумілим, що бабусі нічим не можуть допомогти і просять залишили приміщення».

Анна з другом попросили в офіціантки приготувати сендвіч, чай та три ватрушки. Під час очікування замовлення молоді люди поспілкувалися зі старенькою. З розмови стало зрозуміло, що її дім знищено вибухівками. 85-річна жінка з Чернігівщини, а в Київ приїхала просити відновити житло.

Життя склалося так, що вже поховала чоловіка і сина, тому живе з собакою і котом у пошкодженому будинку – без вікон, дах протікає. Води немає, опалення теж. Оселя постраждала ще під час вибухів складів у Ічні.

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Допис, поширений Anna Sergeeva (@sergeyeva.anna)

З її слів, кілька разів зверталась до місцевої влади за допомогою, але реакції не дочекалась.

«Ми з бабою Женею (так вона попросила її називати) продовжили розмову. Вона при своєму розумі, має дві вищих освіти. Дружина військового, але вдова. Каже, до цього не бідувала, бо у неї були кози, і вона забезпечувала себе від прибутку за продаж молочних продуктів. Проте нещодавно її кіз розстріляли і тепер вона у розпачі. Тому приїхала просити про допомогу», – йдеться у дописі.

Їх розмову перервала офіціантка, яка принесла замовлення та потребувала піти, чим показала «престиж» закладу.

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Допис, поширений Anna Sergeeva (@sergeyeva.anna)

Мережа кав’ярень «Хлібний» вже неодноразово потрапляла у скандали через недобросовісне ставлення до своїх працівників. От і на початку повномасштабної війни співробітники кав’ярень стикнулися із затримками та невиплатами заробітних плат за лютий.

Теги: скандал ресторан опалення жінка житло дружина вдова будинок

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