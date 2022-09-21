Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Друга Пречиста: що категорично не можна робити

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Друга Пречиста: що категорично не можна робити
Різдво Богородиці відзначають 21 вересня
фото з відкритих джерел

Слова, думки та помисли сьогодні мають бути чистими

Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії (Народження Матері Ісуса Христа) – всесвітній день радості, який святкується як православною, так і католицькою церквою. У православ'ї належить до дванадцяти великих церковних свят.

Історія свята

Друга Пречиста: що категорично не можна робити фото 1

Згідно з церковним вченням, момент народження Діви Марії був найважливішою подією в історії християнства, початком шляху порятунку всього людства. Святе Письмо свідчить, що батьками Марії були звичайні люди, Иоаким і Анна. Вони довго не могли мати дітей, але постійно молилися про це. Одного разу їм з'явився янгол і сказав, що незабаром у них народиться дитина, про яку говоритимуть у всьому світі. Так і сталося, через 9 місяців Анна народила і, за традицією тих часів, дівчинку віддали в храм для служіння Богу.

Традиції свята

Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою. Зазвичай на другу Пречисту було прийнято просити Богородицю про допомогу бездітним жінкам у народженні дитини. У давнину цей день так і називався – святом Рожаниці – і був жіночим, сімейним і пологовим святом. У деяких регіонах України його називали «бабиним святом».

У давнину в цей день вже можна було засилати сватів (весілля дозволялися тільки з Покрови). Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець вдруге завершували їх стригти. У цей час помітно псується погода, дні стають похмурими, зазвичай йде дощ, тому і кажуть: «Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає».

Жінки, у яких немає дітей, готують обід і запрошують бідних – «щоб молилася Богородиця за їх дітей».

Жінки також замовляють службу в церкві, а після богослужіння запрошують людей до себе на обід.

Також цього дня жінки зранку йшли до водойми. Вважали, якщо вмитися водою до сходу сонця, то краса збережеться до самої старості. А для міцного здоров'я дітей обливали на порозі водою.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то буде обов'язково засватана в цьому році.

Заборони:

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не постили, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.

Не можна працювати в цей день, займатися важкою фізичною працею. Наприклад, прибирати, рубати дрова, лагодити речі.

На свято забороняється лаятися і виявляти агресію. Особливо це важливо стосовно близьких.

Прикмети Другої Пречистої

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то й осінь буде теплою та ясною, без дощів. Якщо небо буде хмурим, то й холоди прийдуть з дощами.

Якщо дівчина вмиється на схід сонця, її обов'язково посватають цього року.

Щоб уникнути «злих очей», наклепів і хвороб, на Різдво Пресвятої Богородиці слід спалити старий одяг та взуття.

«Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста – взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста - стала діброва безлистою».

«Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо».

«Прийшла Пречиста – принесла сватів нечиста».

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Класик сучасної української музики Євген Станкович сьогодні святкує ювілей
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей
19 вересня, 15:09
В Умані з 19 до 30 вересня будуть посилені заходи безпеки
Святкування Рош га-Шана: влада Умані запровадила обмеження
18 вересня, 14:42
Катя Осадча
Осадча, яка святкує день народження, похизувалася своїм сніданком
12 вересня, 10:50

Суспільство

Друга Пречиста: що категорично не можна робити
Друга Пречиста: що категорично не можна робити
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українці в соцмережах висміяли очікування промови Путіна (фото)
Українці в соцмережах висміяли очікування промови Путіна (фото)
Окупанти на Херсонщині набиратимуть «добровольців» на війну проти України
Окупанти на Херсонщині набиратимуть «добровольців» на війну проти України
Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)
Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)
Втратив око, мав п’ять поранень, але пішов на війну. Історія розвідника Олександра Фештриги
Втратив око, мав п’ять поранень, але пішов на війну. Історія розвідника Олександра Фештриги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
171K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
132K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
111K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
38K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
33K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту