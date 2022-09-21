Друга Пречиста: що категорично не можна робити

Слова, думки та помисли сьогодні мають бути чистими

Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії (Народження Матері Ісуса Христа) – всесвітній день радості, який святкується як православною, так і католицькою церквою. У православ'ї належить до дванадцяти великих церковних свят.

Історія свята

Згідно з церковним вченням, момент народження Діви Марії був найважливішою подією в історії християнства, початком шляху порятунку всього людства. Святе Письмо свідчить, що батьками Марії були звичайні люди, Иоаким і Анна. Вони довго не могли мати дітей, але постійно молилися про це. Одного разу їм з'явився янгол і сказав, що незабаром у них народиться дитина, про яку говоритимуть у всьому світі. Так і сталося, через 9 місяців Анна народила і, за традицією тих часів, дівчинку віддали в храм для служіння Богу.

Традиції свята

Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою. Зазвичай на другу Пречисту було прийнято просити Богородицю про допомогу бездітним жінкам у народженні дитини. У давнину цей день так і називався – святом Рожаниці – і був жіночим, сімейним і пологовим святом. У деяких регіонах України його називали «бабиним святом».

У давнину в цей день вже можна було засилати сватів (весілля дозволялися тільки з Покрови). Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець вдруге завершували їх стригти. У цей час помітно псується погода, дні стають похмурими, зазвичай йде дощ, тому і кажуть: «Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає».

Жінки, у яких немає дітей, готують обід і запрошують бідних – «щоб молилася Богородиця за їх дітей».

Жінки також замовляють службу в церкві, а після богослужіння запрошують людей до себе на обід.

Також цього дня жінки зранку йшли до водойми. Вважали, якщо вмитися водою до сходу сонця, то краса збережеться до самої старості. А для міцного здоров'я дітей обливали на порозі водою.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то буде обов'язково засватана в цьому році.

Заборони:

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не постили, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.

Не можна працювати в цей день, займатися важкою фізичною працею. Наприклад, прибирати, рубати дрова, лагодити речі.

На свято забороняється лаятися і виявляти агресію. Особливо це важливо стосовно близьких.

Прикмети Другої Пречистої

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то й осінь буде теплою та ясною, без дощів. Якщо небо буде хмурим, то й холоди прийдуть з дощами.

Якщо дівчина вмиється на схід сонця, її обов'язково посватають цього року.

Щоб уникнути «злих очей», наклепів і хвороб, на Різдво Пресвятої Богородиці слід спалити старий одяг та взуття.

«Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста – взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста - стала діброва безлистою».

«Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо».

«Прийшла Пречиста – принесла сватів нечиста».