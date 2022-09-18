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Святкування Рош га-Шана: влада Умані запровадила обмеження

Надія Клочко
glavcom.ua
Святкування Рош га-Шана: влада Умані запровадила обмеження
В Умані з 19 до 30 вересня будуть посилені заходи безпеки
фото з відкритих джерел

На період паломництва хасидів в Умані заборонений продаж алкоголю

В Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів. Про це повідомляє Уманська міська рада.

Зокрема, в Умані з 19 по 30 вересня заборонили продаж:

  • алкогольних, слабоалкогольних напоїв;
  • піротехнічних виробів;
  • пневматичної зброї, іграшок, які імітують зброю.

Заборонено також пішохідний та автомобільний рух під час дії комендантської години.

Також на під’їзді в місто діють 5 блокпостів з перевіркою документів та транспортного засобу. Однак в’їзд та перевірка багажу паломників до міста здійснюється лише за однією адресою: вул. Визволителів. Жителям громади, які проживають у кварталі паломництва, достатньо на пропускному пункті пред’явити паспорт із відміткою про реєстрацію у даному кварталі.

«Якщо адреса реєстрації різниться із фактичним місцем проживання у кварталі паломництва, зверніться в ЦНАП для зміни місця реєстрації або в соціальний захист (для ВПО)», – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, як очікується, на святкування Рош га-Шана до Умані приїдуть близько 10 тис. хасидів, попри попередження з боку влади про неможливість гарантувати повну безпеку.

Рош-га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош а-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень).

Щороку на святкування Рош-га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана.

У 2022 році Рош-га-Шана відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.

Як заявив раніше посол Ізраїлю Михайло Бродський, його держава рекомендує своїм громадянам цього року не їхати в Україну на свято Рош-га-Шана, адже ніхто не зможе гарантувати паломникам безпеку з огляду на війну в Україні. 

Раніше повідомлялося, що в Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке цього року припало на 4 червня.

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Теги: хасиди Умань

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