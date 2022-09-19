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Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей

Надія Клочко
glavcom.ua
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей
Класик сучасної української музики Євген Станкович сьогодні святкує ювілей
фото: theclaquers.com

Євген Станкович – Народний артист України, Герой України, лауреат Шевченківської премії та численних українських і міжнародних премій

Сьогодні, 19 вересня, відзначає 80-річний ювілей видатний український композитор, Герой України Євген Станкович.

Євген Станкович є автором шести симфоній, дев’яти камерних симфоній, двох опер, шести балетів, цілої низки вокально-симфонічних творів (зокрема, «Панахиди за померлими з голоду» на текст Дмитра Павличка), музики до 6 вистав. Автор музики до більш ніж 100 кінострічок, (зокрема, «Народжена революцією», «Легенда про Княгиню Ольгу», «Роксолана»).

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти привітало Євгена Станковича з ювілеєм. «Вдячні вам за кожну написану ноту та самовіддану працю, яку робите щодня. Нехай музика, що стала сенсом вашого життя, звучить наповну», – йдеться у вітанні.

Держмистецтв підкреслює, що за неоціненний внесок у розвиток української симфонічної музики композитору було присуджено статус Народного артиста України та Героя України, він став лауреатом Шевченківської премії та численних вітчизняних і міжнародних премій.

Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей фото 1

Життєвий шлях

Євген Станкович народився у місті Свалява на Закарпатті, в сім'ї вчителів. У віці 10 років розпочав навчання в музичній школі (клас баяна), продовжив навчання в Ужгородському музичному училищі у класі баяніста і композитора Степана Мартона, а згодом – у класі віолончеліста Й. Базела. Після закінчення музичного училища вивчав композицію у Адама Солтиса у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. Низку інших музичних предметів (гармонія, читання партитур, поліфонія тощо) викладали такі відомі музиканти, як Станіслав Людкевич, Роман Сімович, Анатолій Кос-Анатольський, Стефанія Павлишин.

У Львові Євген Станкович провчився півроку, після чого був призваний до лав армії. Відбувши військову службу, продовжував навчання в Київській консерваторії у класі Бориса Лятошинського, а з 1968 року – Мирослава Скорика. Закінчивши у 1970 році навчання в консерваторії, працював музичним редактором у видавництві «Музична Україна».

Член КПРС з 1975 року. З 1976 року – заступник голови правління Київської організації Спілки композиторів України. З 1979 року – заступник голови правління Спілки композиторів України. З 1984 року – секретар правління Спілки композиторів України. Був головою правління (1990-1993), та головою (2004-2010) Спілки композиторів України; з 1988 – професор Національної музичної академії України, завідувач кафедри композиції. У 2017 році очолив оргкомітет Всеукраїнської відкритої музичної олімпіади «Голос Країни».

Із 2012 року в Києві щорічно проходить міжнародний конкурс, який носить ім’я цього українського композитора.

Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей фото 2
фото: moemisto.ua

Нагороди

Заслужений діяч мистецтв України (1980);
Народний артист України (1986);
Лауреат премії ім. М.Островського (1976);
Лауреат Державної премії ім. Т. Г.Шевченка (1977);
Лауреат премії конкурсу Європейського радіо (1979);
Лауреат міжнародних премій за музику до кінофільмів;
Дійсний член (Академік) Академії мистецтв України (1997).

Теги: музика

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