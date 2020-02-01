Дружина колишнього капітана київського «Динамо» поглумилася над гімном України



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Дружина колишнього капітана київського «Динамо» і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка Ірина Морозюк

За таке їй би мали дати в Росії якусь нагороду – користувачі мережі

Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського «Динамо» і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка в незвичайному вигляді виконала гімн України, повідомляє Оbozrevatel.

У себе в акаунті 30-річна Ірина в одних плавках і футболці співає головну мелодію країни. Таке ставлення до гімну у напівроздягненої дівчини викликало бурхливу реакцію в мережі.

«Такого знущання і наруги над державними символами я не бачив навіть від російських пропагандистів. За таке їй би мали дати в Росії якусь нагороду», – пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, Стівен Сігал балотуватиметься до Держдуми Росії від партії терориста «ДНР».