Стівен Сігал балотуватиметься до Держдуми Росії від партії терориста «ДНР»
Прілєпін не зміг пояснити, як Сігал зможе отримати депутатський мандат
Кіноактор Стівен Сігал, який має російське громадянство, планує балотуватися в Держдуму від партії «За правду», учасника загарбницької війни з Україною, письменника Захара Прілєпіна
Про це Прилепин повідомив на установчому з’їзді партії, що проходить сьогодні, 1 лютого 2020 року, передає Мeduza.
«Ми з ним спілкувалися три години. У нього дуже чіткі уявлення про те, чого він хоче. Стівен може посадити за один стіл жебрака і президента. Його всі знають. Стівен – це круто», – відповів Прілєпін на питання про те, навіщо актор потрібен в Держдумі.
При цьому Прілєпін не зміг пояснити, як Стівен Сігал зможе отримати депутатський мандат, маючи громадянство США і Сербії.
Найближчі вибори в Держдуму намічені на 19 вересня 2021 року.