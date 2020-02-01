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    У світі

    Стівен Сігал балотуватиметься до Держдуми Росії від партії терориста «ДНР»

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    Кіноактор Стівен Сігал, який має російське громадянство, планує балотуватися в Держдуму від партії &laquo;За правду&raquo; - Стівен Сігал балотуватиметься до Держдуми Росії від партії терориста «ДНР»
    Кіноактор Стівен Сігал, який має російське громадянство, планує балотуватися в Держдуму від партії «За правду»

    Прілєпін не зміг пояснити, як Сігал зможе отримати депутатський мандат

    Кіноактор Стівен Сігал, який має російське громадянство, планує балотуватися в Держдуму від партії «За правду», учасника загарбницької війни з Україною, письменника Захара Прілєпіна

    Про це Прилепин повідомив на установчому з’їзді партії, що проходить сьогодні, 1 лютого 2020 року, передає Мeduza.

    «Ми з ним спілкувалися три години. У нього дуже чіткі уявлення про те, чого він хоче. Стівен може посадити за один стіл жебрака і президента. Його всі знають. Стівен – це круто», – відповів Прілєпін на питання про те, навіщо актор потрібен в Держдумі.

    При цьому Прілєпін не зміг пояснити, як Стівен Сігал зможе отримати депутатський мандат, маючи громадянство США і Сербії.

    Наразі ст. 97 Конституції РФ дозволяє балотуватися в депутати лише громадянам цієї країни й за умов настання 21-річного віку.
    Але поправки до Основного закону, запропоновані Путіним, забороняють ставати депутатами тим, у кого є іноземне громадянство або посвідку на проживання в іншій країні.

    Найближчі вибори в Держдуму намічені на 19 вересня 2021 року.

    ДНР вибори тероризм партії громадянство
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