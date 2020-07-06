Дружині Мураєва знайшли високу посаду



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Валерія Мураєва - брала участь в проміжних виборах до Верховної Ради 9 скликання 2020 по 181 округу (Харківська область). Балотувалася від партії «Опозиційний блок», але не пройшла

Голова Харківської облдержадміністрації планує призначити 43-річну Валерію Мураєву на посаду заступниці з гуманітарних питань

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер визначився з кандидатурами на дві вакантні посади заступників - першого заступника і заступника з гуманітарних питань. Про це повідомляє місцеве видання «Город Х».

Зазначається, що наразі Кучер направив інформацію на узгодження до Офісу президента.

«Я визначився з двома особами, поки немає інформації про підтвердження», - заявив під час пресконференції голова облдержадміністрації.

Видання інформує, що обидві кандидатки - жінки. Зокрема, на посаду першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Кучер планує призначити 36-річну Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - 43-річну Валерію Мураєву.

До відома, Валерія Мураєва - брала участь в проміжних виборах до Верховної Ради 9 скликання 2020 по 181 округу (Харківська область). Балотувалася від партії «Опозиційний блок», але не пройшла.

У 2015 році обралася депутатом Харківської облради від партії «Опозиційний блок», але зараз є позафракційної. Очолює комісію облради з питань молодіжної політики, спорту, культури і туризму. Дружина відомого політика Євгена Мураєва, хоча раніше з'являлись повідомлення, що подружжя наразі перебуває у стадії розлучення.

Євген Мураєв - проросійський політик, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань. Член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики від Опозиційного блоку. З 3 червня 2016 позафракційний. Відомий українофобськими та проросійськими поглядами.

Раніше повідомлялося, що глава Харківської ОДА Олексій Кучер дійсно розглядає кандидатуру Мураєвої на посаду свого заступника, але паралельно вивчає і інших кандидатів.

Проти призначення Валерії Мураєва заступником голови Харківської ОДА не раз виступали проукраїнські активісти.