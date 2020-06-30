Зеленська досі п’є антибіотики, але почувається краще, — Офіс президента



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Олена Зеленська продовжує лікування від Covid-19

В Офісі переконують, що перша леді почувається краще та поступово одужує

Дружина президента Володимира Зеленського Олена продовжує лікуватися від коронавірусу у лікарні, однак вже почувається краще.

Про це 30 червня повідомила пресслужба Офісу президента.

«Олена Зеленська продовжує лікування від Covid-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні», — йдеться у повідомленні.

В Офісі переконують, що перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.