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    Зеленська досі п’є антибіотики, але почувається краще, — Офіс президента

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    Олена Зеленська продовжує лікування від Covid-19 - Зеленська досі п’є антибіотики, але почувається краще, — Офіс президента
    Олена Зеленська продовжує лікування від Covid-19

    В Офісі переконують, що перша леді почувається краще та поступово одужує

    Дружина президента Володимира Зеленського Олена продовжує лікуватися від коронавірусу у лікарні, однак вже почувається краще.

    Про це 30 червня повідомила пресслужба Офісу президента.

    «Олена Зеленська продовжує лікування від Covid-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні», — йдеться у повідомленні.

    В Офісі переконують, що перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

    Нагадаємо, 12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

    16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    дружина Олена Зеленська Офіс президента перша леді коронавірус
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