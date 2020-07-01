У Росії помер актор, відомий за фільмами «Велика перерва» та «Вийти заміж за капітана»



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Віктору Проскуріну було 69 років

Про смерть актора повідомила дружина у соцмережі

У Росії на 69-му році життя помер актор Віктор Проскурін. Про це в середу, 1 липня, повідомила його дружина Ірина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«Я не знаю, що сказати, оскільки я поки в шоці. Все несподівано, як і будь-яка смерть», - написала вона.

До відома, Віктор Проскурін народився 8 лютого 1952 року. У 1973 році закінчив театральне училище імені Б. Щукіна і отримав пропозицію від Марка Захарова перейти в Московський театр Ленінського комсомолу, де відразу зіграв роль ката в «Тілі Уленшпігелі». Здобув популярність в московських театральних колах, зігравши в 1977 році роль Сергія Луконіна в спектаклі «Хлопець з нашого міста» за п'єсою К. Симонова.

Став широко відомий масовому теле- і кіноглядачеві після виконання ролей Гени Ляпішева в телефільмі «Велика перерва» і капітана прикордонних військ Олександра Блінова в кінофільмі «Вийти заміж за капітана». Серед пам'ятних кіноперсонажів Проскуріна - Герман з «Пікової дами», Вожеватов з «Жорстокого романсу» (екранізація «Безприданниці» О. Н. Островського), Новиков з «Військово-польового роману» і інші.

З 1973 по 1990 роки Проскурін працював в театрі Ленком, потім брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової. У 1982 році акторові присвоєно звання Заслуженого артиста РРФСР.

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Також стало відомо, що помер автор хітів групи «Ласковый май» Володимир Бойко.

Як повідомлялося, у середині травня у США помер актор з серіалу «Друзі».