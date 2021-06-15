ДТЕК приютив червонокнижних птахів (фото)

Поява пташиних островів може стати основою для зародження перспективного напрямку туризму – бьордвотчинг

Навесні у регіональному ландшафтному парку «Тилігульський» у Миколаївській області стартував незвичний екопроєкт, спрямований на збільшення популяції рідкісних та зникаючих видів птахів – популяційний менеджмент. Ініціатором став ДТЕК ВДЕ, один з найбільших виробників електроенергії з відновлюваних джерел в Україні. В чому полягає ідея проєкту та які зміни вже відбулись у регіональному ландшафтному парку «Тилігульський» – у спеціальному матеріалі до Всесвітнього дня вітру про екопроєкт Острови птахів.

Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей. Він є місцем масового гніздування і концентрації птахів під час сезонних міграцій. Рішення про такий незвичний екопроєкт – популяційний менеджмент рідкісних птахів – з’явилося після проведення орнітологічного дослідження за рік до початку будівництва ДТЕК Тилігульської вітроелектростанції (детальніше про проєкт будівництва зеленої електростанції можна дізнатися за посиланням).

Під час дослідження було визначено маршрути міграції птахів і кажанів, загальна чисельність яких іноді досягає 50 000 особин. Звісно, що для такої кількості пернатих не завжди є вдосталь місця на піщаних островах та косах з невисокою трав'янистою рослинністю.

Саме нестача безпечних місць для гніздування і виведення потомства стала драйвером проєкту. Внаслідок заростання очеретом природних остовів та кіс, підтоплення земель нагоном води з моря, падіння рівня води у внутрішніх озерах, знищення гнізд хижками, розлякування птахів місцевими жителями чисельність птахів зменшується. Екологи вважають спорудження штучних островів ефективним розв’язанням цієї проблеми.

Керівництво регіонального ландшафтного парку «Тилігульській» заохотило ініціативу ДТЕК ВДЕ створити штучні острови тим «мешканцям», які залишилися без місця для безпечного виведення потомства.

Після проведення обстеження території парку працівники обрали закриті озера та мілководдя пересипу Тилігульського лиману, що якнайкраще підходять для облаштування штучних гніздівель. Спорудження штучних островів загальною площею 500 м2 завершилося ще до початку гніздового періоду. І за відгуками працівників парку, острови птахів вже заповнені першими «мешканцями».

ДТЕК ВДЕ прагне забезпечити захист навколишнього середовища, удосконалювати виробничі та управлінські процеси, слідуючи принципам сталого розвитку, інвестувати в природоохоронні заходи в усіх сферах діяльності своїх підприємств. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною ESG-стратегії та дотримання Цілей ООН у сфері сталого розвитку.

Заповідні угіддя парку «Тилігульський» підтримують існування багатьох рідкісних представників орнітофауни, що занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Загалом понад 40 видів, серед яких: кулик-довгоніг, чоботар, пелікан рожевий, чапля жовта, косар, коpовайка, лелека чоpний, мартин каспійський та інші.

Окрім убезпечення виведення потомства рідкісними птахами, поява пташиних островів може стати міцною основою для зародження перспективного для України напрямку туризму – бьордвотчинг. Спостереження за птахами та природою може стати хобі для дорослих та дітей, подарувати нові, цікаві враження жителям і туристам Миколаївській області.