Частина Одеси через пожежу і вибух залишилася без світла та води (фото, відео)

Пожежу загасили за кілька хвилин

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу встановлено коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції

В Одесі сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Внаслідок інциденту на багатьох вулицях відключили світло і воду.

Як повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, у суботу ввечері загорілася трансформаторна підстанції на території ДТЕК «Одеські електромережі» на вулиці Транспортна.

«По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу встановлено коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу загасили за кілька хвилин.

Як пишуть місцеві ЗМІ, через інцидент з пожежою і подальшим вибухом на багатьох вулицях в центрі Одеси, на Черемушках і Фонтані відключили світло, у багатьох абонентів припинилася подача води.

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