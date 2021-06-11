Киян розчулило відео, як чоловік на лавочці гладив ворону

Птах дуже довірливий і не боїться чоловіка

У соцмережу потрапило відео, як у Києві чоловік гладить ворону.

На ролику чоловік ніжно гладить птаха, який присів із ним поряд на лавці.

Такий милий момент кияни зафіксували поблизу ТЦ «Комод» неподалік станції метро «Лівобережна».

У коментарях під дописом із відео на Facebook-сторінці «Газета Дарницькі вісті» кияни зазначають, що, судячи зі вчинку чоловіка, він – гарна людина. Також у коментарях багатьох дивує поведінка і довірливість птаха.

Скріншот коментарів під дописом у Facebook

Як повідомлялося, в Києві трапляються непоодинокі випадки нападу ворон на людей. Так, 31 травня на вулиці Саксаганського в центрі Києва ворони напали на перехожого чоловіка.

Раніше на проспекті Науки зафіксовано напад ворон на людей.

Орнітологи запевняють, що ворони нападають дуже рідко, через цікавість, а найчастіше загрозу визначають, коли гніздяться і пташенята вчаться літати. Ще рідше приводом атаки може стати вороняча помста.