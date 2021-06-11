  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Киян розчулило відео, як чоловік на лавочці гладив ворону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Птах сів поряд із чоловіком на лавку - Киян розчулило відео, як чоловік на лавочці гладив ворону
    Птах сів поряд із чоловіком на лавку
    Фото: скріншот із відео

    Птах дуже довірливий і не боїться чоловіка

    У соцмережу потрапило відео, як у Києві чоловік гладить ворону.

    На ролику чоловік ніжно гладить птаха, який присів із ним поряд на лавці.

    Такий милий момент кияни зафіксували поблизу ТЦ «Комод» неподалік станції метро «Лівобережна».

    У коментарях під дописом із відео на Facebook-сторінці «Газета Дарницькі вісті» кияни зазначають, що, судячи зі вчинку чоловіка, він – гарна людина. Також у коментарях багатьох дивує поведінка і довірливість птаха.

    Скріншот коментарів під дописом у Facebook
    Скріншот коментарів під дописом у Facebook

    Як повідомлялося, в Києві трапляються непоодинокі випадки нападу ворон на людей. Так, 31 травня на вулиці Саксаганського в центрі Києва ворони напали на перехожого чоловіка.

    Раніше на проспекті Науки зафіксовано напад ворон на людей.

    Орнітологи запевняють, що ворони нападають дуже рідко, через цікавість, а найчастіше загрозу визначають, коли гніздяться і пташенята вчаться літати. Ще рідше приводом атаки може стати вороняча помста.

    Теги: Київ кияни чоловік птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киян розчулило відео, як чоловік на лавочці гладив ворону