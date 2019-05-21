Екс-голова Конституційного суду Шевчук вирішив оскаржити своє звільнення



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14 травня 12 суддів Конституційного суд з 18-ти на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука

Шевчук заявив, що судовий процес буде максимально відкритим та публічним

Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук вирішив оскаржити своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Укрінформ».

«Щойно, відповідно до підсудності, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про визнання дій КСУ щодо мого звільнення незаконними, скасування постанови про звільнення, негайного поновлення мене на посадах судді та голови Суду», - написав він.

Шевчук заявив, що процес буде максимально відкритим та публічним. «Я завжди відритий до суспільства і хочу, щоб суспільство було в курсі цього процесу. А оцінку діям сторін надасть суд", - резюмував він.

Як повідомлялося, 14 травня судді Конституційного суд на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти.

Того ж дня новим головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу.

Шевчук заявив, що звертатиметься до суду і вважає своє звільнення «політичним замовленням».