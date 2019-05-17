Шевчук назвав своє звільнення з Конституційного суду рейдерським захопленням



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Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами Шевчука, голову Конституційного суду саме як голову суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку

Звільнений голова Конституційного суду (КС) Станіслав Шевчук заявив, що ситуація з його звільненням - це рейдерське захоплення.

«Це по суті рейдерське захоплення посади голови Конституційного суду, оскільки були порушені процедури, закони і регламент», - сказав він «Громадському».

За його словами, голову КС саме як голову суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку.

«Мене звільнили як суддю. Зараз є 18 суддів, уже 17, але сподіваюся тимчасово, бо я буду подавати в суд. Голова суду і суддя - це два різні статуси. Звільнити мене як голову за ініціативою суддів неможливо, можна тільки як суддю звільнити за дисциплінарний проступок», - сказав він.

Шевчук вважає, що всі звинувачення, які йому висунули, не стосуються його як судді.

«Я розглядаю справи і все нормально, а стосуються деяких моментів моєї управлінської діяльності. Тобто, пред'явлені звинувачення як голові, а звільнили як суддю», - сказав Шевчук.

Як відомо, 14 травня судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів.

З посади судді і голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука звільнили через перевищення ним службових повноважень і «грубе та систематичне нехтуванням своїми обов'язками».

Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення.

Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Нового голову Конституційного суду України Наталю Шапталу обрали на трирічний термін.