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    Політика

    Шевчук назвав своє звільнення з Конституційного суду рейдерським захопленням

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    <p>Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук</p> - Шевчук назвав своє звільнення з Конституційного суду рейдерським захопленням

    Екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За словами Шевчука, голову Конституційного суду саме як голову суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку

    Звільнений голова Конституційного суду (КС) Станіслав Шевчук заявив, що ситуація з його звільненням - це рейдерське захоплення.

    «Це по суті рейдерське захоплення посади голови Конституційного суду, оскільки були порушені процедури, закони і регламент», - сказав він «Громадському».

    За його словами, голову КС саме як голову суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку.

    «Мене звільнили як суддю. Зараз є 18 суддів, уже 17, але сподіваюся тимчасово, бо я буду подавати в суд. Голова суду і суддя - це два різні статуси. Звільнити мене як голову за ініціативою суддів неможливо, можна тільки як суддю звільнити за дисциплінарний проступок», - сказав він.

    Шевчук вважає, що всі звинувачення, які йому висунули, не стосуються його як судді.

    «Я розглядаю справи і все нормально, а стосуються деяких моментів моєї управлінської діяльності. Тобто, пред'явлені звинувачення як голові, а звільнили як суддю», - сказав Шевчук.

    Як відомо, 14 травня судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання у вівторок. За звільнення проголосували 12 суддів. 

    З посади судді і голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука звільнили через перевищення ним службових повноважень і «грубе та систематичне нехтуванням своїми обов'язками».

    Шевчук звинуватив у своєму звільненні Порошенка та пообіцяв оскаржити рішення.

    Також у вівторок ввечері судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

    Нового голову Конституційного суду України Наталю Шапталу обрали на трирічний термін.

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