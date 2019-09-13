Експерт розповів, як втримався на посаді керівник ДАБІ Кузьмін



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Кузьмін досі може знаходитись під впливом рішень Володимира Гройсмана чи Максима Мартинюка - Глеба

Голова ДАБІ Сергій Кузьмін звинуватив у потенціальному звільненні «старі кадри»

Дійсний член Української академії архітектури Віктор Глеба стверджує, що не зважаючи на заяви прем'єрміністра Олексія Гончарука та прохання президента Володимира Зеленського про звільнення голів органів, які можуть бути причетні до корупції, ніяких зрушень у Державній архітектурно-будівельнй інспекції (ДАБІ) немає.

Про це експерт у галузі містобудування пише у блозі для «Цензор. НЕТ».

Голова ДАБІ Сергій Кузьмін звинуватив у потенціальному звільненні «старі кадри», які є представниками колишнього прем’єра Володимира Гройсмана та його соратника Максима Мартинюка, а також Олексія Кудрявцева.

«Він готовий пожертвувати довіреними людьми та «касирами» ДАБІ: Оленою Айхель та Наталією Чекомасовою. Що йому заважало це зробити у квітні 2019 року, коли він почав працювати на свохй посаді та чому Сергій Кузьмін повертає кадри в ДАБІ, за якими тягнеться корупційний шлейф», - пише експерт.

Також Віктор Глеба назвав імена людей Кузьміна у ДАБІ, це:

- Станіслав Полівцев – став заступником директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду центрального апарату ДАБІ. За часів Максима Мартинюка координував перевірки об’єктів в регіонах та був звільнений;

- Дмитро Пальчінков – керівник ДАБІ в Харківській області, який за словами експерта, встановив «неофіційні» тарифи на всі послуги організації.

«Всі рішення здійснюються тільки за вказівкою з Києва, і не має значення, що саме ти будуєш, законно чи незаконно... Такожзапровадив систему рейдерства та знищення конкурентів», - пише він.

- Сергій Шостацький – заступник керівника ДАБІ в Дніпропетровській області. Був керівником скандального Одеського Департаменту ДАБІ та звільнений після наради у вересні 2018 року за участі Генпрокурора Юрія Луценка. Брав участь в конкурсі на Голову ДАБІ.

- Лариса Крюкова – заправляє справами в Хмельницькій області.

За словами експерта, Кузьмін досі може знаходитись під впливом рішень Володимира Гройсмана чи Максима Мартинюка.

Сергій Кузьмін був директором ДП «Укрдержбудекспертиза», що підпорядковується Мінрегіону. У 2014 році Мінрегіон очолював Володимир Гройсман.

«Через цю державну установу проходили експертизу скандальні об’єкти та відмивались бюджетні кошти. Такі оборудки навряд чи були можливі без «погодження», - заявив Глеба.

Наразі Верховна Рада перейнялась підвищенням позиції України у рейтингу «Doing Business» за напрямком «Отримання дозволу на будівництво» та прийняла деякі законопроекти, зокрема, скасувала пайовий внесок, як джерело корупції та прийняла у першому читанні законопроект № 1081 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», що також знизить корупційні ризики.

«Слуги народу» забувають про головне, як зазначив міністр юстиції України Денис Малюська: «Рейтинг умовно можна розподілити на дві частини, які співвідносяться приблизно 50 на 50: одна з них оцінює положення законодавства, а інша — його практичне застосування», - підсумував експерт.