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    Зеленський наказав до нового року поміняти керівництво у шести держорганах

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    Володимир&nbsp;<span>Зеленський назвав найбільш корупційні держоргани</span> - Зеленський наказав до нового року поміняти керівництво у шести держорганах
    Володимир Зеленський назвав найбільш корупційні держоргани

    «Терміни - до 1 січня 2020 року, але якщо можна зробити раніше - я вас дуже прошу»

    Президент Володимир Зеленський наказав провести кадрове перезавантаження в шести державних органах, які він вважає найбільш корупційними. Про це глава держави сказав на нараді в Офісі президента, повідомляє LB.ua у понеділок, 2 вересня.

    Мова йде про Держгеокадастр, Держгеонадра, Держархбудінспекцію, Держекоінспекцію, Укртрансбезпеку й Укравтодор.

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    «Терміни - до 1 січня 2020 року, але якщо можна зробити раніше - я вас дуже прошу», - сказав Зеленський.

    Нагадаємо, що Укравтодор з жовтня 2016 року в статусі виконувача обов'язків очолює екс-міністр транспорту Польщі Славомир Новак.

    Держгеокадастр працює без повноцінного керівника з жовтня 2017 року, коли звільнили Олега Цвяха.

    Держгеонадра очолює Олег Кирилюк. Його призначили в березні 2019 року.

    Глава ДАБІ - Сергій Кузьмін. Його також призначили в березні 2019 року.

    Держеконінспекцію із січня 2017 року в статусі в.о. очолює Ігор Яковлєв, а главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка кілька разів усували з посади, востаннє - в липні 2019 року.

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