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    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення голови ДАБІ

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    <div class="alt">Новопризначений&nbsp;<span>прем'єр-міністр Олексій Гончарук&nbsp;</span></div> <div class="copy"></div> - Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення голови ДАБІ
    Новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук 
    Фото: facebook.com

    Гончарук: Ми маємо намір найближчими місяцями проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників

    Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсує в найближчі місяці звільнення голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

    «Немає простих рішень складних проблем. Мої перші кроки – кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які досі «пиляють» наші з вами ресурси, розподіляють у свою користь державні доходи... Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір найближчими місяцями проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. А окремо там і аналізувати нічого. ДАБІ, Держкомзем – на вихід одразу»,– сказав він.

    Як повідомив експерт в будівництві, дійсний член Академії архітектури в блозі на «Цензор.Нет» Віктор Глеба, це очікуване рішення: «Голова ДАБІ Сергій Кузьмін та його команда: Наталія Чекомасова, що координує видачу дозволів на будівництво, Олена Айхель, яка координує діяльність територіальних органів ДАБІ, та горе-радники перетворили державний орган у грошовий станок, який лише друкує для них та їх кураторів кошти, а будівельна галузь змушена платити данину, ще більшу, ніж за часів Януковича».

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    Так, експерт приходить до висновку про приділення саме зараз більшої уваги до роботи ДАБІ: «що роблять чиновники такого рівня перед звільненням? Правильно, «гребуть», як в останній раз, тому зараз, як ніколи, має бути приділена значна увага до роботи ДАБІ».

    Віктор Глеба запропонував провести аудит діяльності ДАБІ та передати його результати до правоохоронних органів: «має бути проведений повний аудит діяльності ДАБІ з початку року, а за її результатами матеріали необхідно передати до правоохоронних органів».

    Як повідомлялось, 29 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Раді призначити прем'єром заступник керівника Офісу президента Гончарука і Рада підтримала його кандидатуру.

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    Верховна Рада будівництво президент ДАБІ Олексій Гончарук
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