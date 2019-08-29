Електронний кабінет забудовника почнуть тестувати з понеділка



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Тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми

Вже 2 вересня 2019 року Державна архітектурно-будівельна інспекція та Фонд «Євразія» розпочнуть тестувати електронний кабінет замовника будівництва (забудовника).

Про це повідомляє пресслужба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

«Держархбудінспекція спільно з міжнародним партнером Фондом «Євразія» (проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») вже з 2 вересня розпочне тестування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері містобудівної діяльності – «Електронний кабінет», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми та оперативно їх усунути.

У ДАБІ переконані, що е-кабінет дозволить звести до мінімуму корупційні ризики між замовником будівництва та органами держархбудконтролю.