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    Електронний кабінет забудовника почнуть тестувати з понеділка

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    Електронний кабінет забудовника почнуть тестувати з понеділка

    Тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми

    Вже 2 вересня 2019 року Державна архітектурно-будівельна інспекція та Фонд «Євразія» розпочнуть тестувати електронний кабінет замовника будівництва (забудовника).

    Про це повідомляє пресслужба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

    «Держархбудінспекція спільно з міжнародним партнером Фондом «Євразія» (проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») вже з 2 вересня розпочне тестування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері містобудівної діяльності – «Електронний кабінет», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми та оперативно їх усунути.

    У ДАБІ переконані, що е-кабінет дозволить звести до мінімуму корупційні ризики між замовником будівництва та органами держархбудконтролю.

    Зазначимо, у серпні цього року позаштатний радник президента України Володимира Зеленського за напрямком діджиталізації Михайло Федорів заявив, що електронний кабінет забудовника буде презентовано вже у вересні.

     

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