Електронний кабінет забудовника почнуть тестувати з понеділка
Тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми
Вже 2 вересня 2019 року Державна архітектурно-будівельна інспекція та Фонд «Євразія» розпочнуть тестувати електронний кабінет замовника будівництва (забудовника).
Про це повідомляє пресслужба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).
«Держархбудінспекція спільно з міжнародним партнером Фондом «Євразія» (проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») вже з 2 вересня розпочне тестування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері містобудівної діяльності – «Електронний кабінет», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що тестування перед початком повноцінної роботи необхідне, аби виявити можливі технічні недоліки у роботі програми та оперативно їх усунути.
У ДАБІ переконані, що е-кабінет дозволить звести до мінімуму корупційні ризики між замовником будівництва та органами держархбудконтролю.