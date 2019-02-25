Епіфаній попередив про утиски Єдиної церкви на окупованих територіях



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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся за допомогою до ООН, ОБСЄ, країн-гарантів мінського процесу, до ЄС та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій

Епіфаній пояснив, що підставою для утисків є незаконна вимога до громад «зареєструватися за законами республіки» з 1 березня 2019 року

З 1 березня цього року виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України на окупованих територіях. Про це заявив голова Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає прес-служба.

За його словами, у зв'язку з цим існує загроза конфіскації майна громад та депортації священиків з окупованих територій.

«З 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, що належать громадам нашої Церкви в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані», - попереджає очільник ПЦУ.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, що підставою для таких утисків є незаконна вимога до громад «зареєструватися за законами республіки».

«Така вимога не може бути виконана, адже структура, що видала такий «закон», не визнається державою», - наголошує митрополит.

З огляду на таку ситуацію Епіфаній звернувся до ООН, ОБСЄ, країн-гарантів мінського процесу, до ЄС та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом «вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень у порушеному питанні, та вжити заходи з метою не допущення катастрофічного розвитку подій».

Він додав, що протягом останніх п’яти років ситуація з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в ОРДЛО постійно погіршується. Зокрема, систематично порушуються права віруючих, релігійних громад та священнослужителів ПЦУ.

«Це виявляється у систематичних гоніннях, знущанні, арештах, захопленні храмів, тощо», - обурюється митрополит Київський і всієї України Епіфаній.