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    Суспільство

    Епіфаній та Порошенко привезли Томос до Манявського Скиту

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    У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва - Епіфаній та Порошенко привезли Томос до Манявського Скиту
    У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва

    У Калуші Томос зустрічали сотні людей

    Президент України Петро Порошенко та предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привезли ТОмос на Івано-франківщину до Калуша.

    У Калуші  Томос зустрічали сотні людей.

    У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва за участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія і президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Манявський Скит є нашим духовним оплотом тут на Прикарпатті. Тому будемо молитися і дякувати Богові за всі благодіяння», - відповів Петро Порошенко на запитання кореспондента, чому саме тут проходила спільна молитва.

    Після молитви президент нагородив Епіфанія орденом за заслуги другого ступеню.

    До кінця дня в Манявському Скиті перебуватиме Томос.

    Нагадаємо, Манявський (Український Афон, Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир) — православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким у 1606 р. біля села Манява (Богородчанський район, Івано-Франківська область). Пам'ятка архітектури початку XVII ст.

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