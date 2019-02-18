Епіфаній та Порошенко привезли Томос до Манявського Скиту

Епіфаній та Порошенко привезли Томос до Манявського Скитутрансляція
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У Калуші Томос зустрічали сотні людей
Президент України Петро Порошенко та предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привезли ТОмос на Івано-франківщину до Калуша.
У Калуші Томос зустрічали сотні людей.
У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва за участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія і президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє «Укрінформ».
«Манявський Скит є нашим духовним оплотом тут на Прикарпатті. Тому будемо молитися і дякувати Богові за всі благодіяння», - відповів Петро Порошенко на запитання кореспондента, чому саме тут проходила спільна молитва.
Після молитви президент нагородив Епіфанія орденом за заслуги другого ступеню.
До кінця дня в Манявському Скиті перебуватиме Томос.
Нагадаємо, Манявський (Український Афон, Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир) — православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким у 1606 р. біля села Манява (Богородчанський район, Івано-Франківська область). Пам'ятка архітектури початку XVII ст.