Епіфаній та Порошенко привезли Томос до Манявського Скиту трансляція



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У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва

У Калуші Томос зустрічали сотні людей

Президент України Петро Порошенко та предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привезли ТОмос на Івано-франківщину до Калуша.

У Калуші Томос зустрічали сотні людей.

У Соборному Храмі Великоскитського Манявського монастиря відбулася спільна молитва за участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія і президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Манявський Скит є нашим духовним оплотом тут на Прикарпатті. Тому будемо молитися і дякувати Богові за всі благодіяння», - відповів Петро Порошенко на запитання кореспондента, чому саме тут проходила спільна молитва.

Після молитви президент нагородив Епіфанія орденом за заслуги другого ступеню.

До кінця дня в Манявському Скиті перебуватиме Томос.

Нагадаємо, Манявський (Український Афон, Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир) — православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким у 1606 р. біля села Манява (Богородчанський район, Івано-Франківська область). Пам'ятка архітектури початку XVII ст.